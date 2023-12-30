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Какие нотариальные конторы будут работать в период новогодних праздников
Какие нотариальные конторы будут работать в дежурном режиме в период новогодних праздников, рассказали БЕЛТА в Белорусской нотариальной палате.
Нотариальная контора Октябрьского районаГроднодежурит 31 декабря с 10.00 до 14.00, а нотариальная контора Ленинского района Гродно - 2 января 2024 года с 10.00 до 14.00.
В последний день уходящего года, 31 декабря, с 10.00 до 14.00 будет дежурить нотариальная контора Новобелицкого районаГомеля. А 2 января 2024 года с 10.00 до 14.00 можно обратиться в нотариальную контору Центрального района Гомеля.
ВМогилевскомнотариальном округе будет открыта Первая Могилевская нотариальная контора. К нотариусам можно обратиться 2 января 2024 года с 10.00 до 14.00.
ВМинске31 декабря с 10.00 до 14.00 дежурят Первая Минская городская нотариальная контора и Нотариальная контора №4 Фрунзенского района столицы. В это же время 2 января 2024 года будет дежурить нотариальная контора №2 Первомайского района Минска.
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