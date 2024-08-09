Какие новшества предложено внести в систему государственного социального страхования

Речь об изменениях в уплате пенсионных взносов для предпринимателей, а также тех, кто платит налог на профессиональный доход. (Число таких граждан стремительно растет). Законодатель предлагает усилить социальные гарантии для таких плательщиков. Ряд новаций касается и тех, кто будет пойман на выплате зарплат в конвертах. И это не только про работодателей, но и про работников.