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Какие новшества предложено внести в систему государственного социального страхования

Ряд новшеств предложено внести в систему государственного социального страхования. Подготовлен проект закона, сейчас он на рассмотрении в Палате представителей.

Речь об изменениях в уплате пенсионных взносов для предпринимателей, а также тех, кто платит налог на профессиональный доход. (Число таких граждан стремительно растет). Законодатель предлагает усилить социальные гарантии для таких плательщиков. Ряд новаций касается и тех, кто будет пойман на выплате зарплат в конвертах. И это не только про работодателей, но и про работников.

Эти и другие изменения корреспондент АТН Ольга Анищенко обсудила с заместителем управляющего Фондом соцзащиты населения Екатериной Лихачевой (подробнее в видео).

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