ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какие новшества ждут белорусов с 2023, рассказали в ФСЗН

При начислении пенсии не надо будет заниматься беготней - предоставлять трудовые книжки и собирать справки о зарплате со всех мест работы. Социальные вопросы по начислению пенсий, пособий и других выплат уже сегодня помогают решать цифровые технологии. Фонд соцзащиты ведет персонифицированный учет. Теперь все данные в общей базе. Со следующего года быстрый расчет ожидают и по больничным, а до конца января запустят и новое мобильное приложение.

Подробнее об этом мы поговорим с управляющим Фондом соцзащиты населения (подробнее в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все