Какие новшества ждут белорусов с 2023, рассказали в ФСЗН

При начислении пенсии не надо будет заниматься беготней - предоставлять трудовые книжки и собирать справки о зарплате со всех мест работы. Социальные вопросы по начислению пенсий, пособий и других выплат уже сегодня помогают решать цифровые технологии. Фонд соцзащиты ведет персонифицированный учет. Теперь все данные в общей базе. Со следующего года быстрый расчет ожидают и по больничным, а до конца января запустят и новое мобильное приложение.



