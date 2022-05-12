Какие новые авто чаще всего покупают белорусы?

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси за четыре месяца с начала года снизились почти на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за это время реализовали без малого 10 тысяч единиц. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация.



Как отмечают автоэксперты, рынок реализации новых автомобилей не превысит в нынешнем году 18-20 тысяч машин, с учетом первого квартала. Самыми популярными брендами у белорусов оказались LADA, Volkswagen, Geely и Кiа.