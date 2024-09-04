Какие новые и перспективные сорта овощей предлагают белорусские ученые

Здесь использованы такие гены лежкости, благодаря чему - высокие вкусовые качества. Пользуется популярностью у фермеров, особенно для реализации. Это для профессионального овощеводства. Хотя и для любителей может быть интересно, кто редко бывает на огородах. Они не перезревают и не портят свой внешний вид.

Андрей Чайковский, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству