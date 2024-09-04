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Какие новые и перспективные сорта овощей предлагают белорусские ученые
Белорусские ученые-аграрии предлагают новые и перспективные сорта овощей. Так, среди новинок специалистов НПЦ Академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству - лук репчатый "тутэйшы". С этого года он в госреестре.
Среди витаминных ноу-хау - 4 новых сорта овощей, например, томат "булат" и чеснок "лагодны". А вот отечественный сорт помидора "лежебока" набирает популярность у фермеров и в торговле в связи с его улучшенными товарными и гастрономическими качествами. Урожайность - 15 кг с 1 кв. м в теплице.
Здесь использованы такие гены лежкости, благодаря чему - высокие вкусовые качества. Пользуется популярностью у фермеров, особенно для реализации. Это для профессионального овощеводства. Хотя и для любителей может быть интересно, кто редко бывает на огородах. Они не перезревают и не портят свой внешний вид.
Среди новинок НПЦ и два новых сорта фасоли: красная - "фаери" и белая "академическая". Сейчас они проходят сортоиспытания с перспективой для промышленной переработки, плюс - для приусадебного возделывания. У отечественных бобовых немало преимуществ.
Наши сорта отличаются тем, что они пригодны для механизированной уборки. Мировой опыт показывает, что если у фасоли хорошая урожайность, то ее сложно собрать комбайном, поскольку бобы лежат на земле. Мы учли этот момент, и в наших сортах бобы на уровне 10-18см над уровнем почвы. То есть можно спокойно комбайном убирать сухую фасоль.
На счету ученых-аграриев из Самохваловичей - более 130 сортов по 34 овощным культурам, которые внесены в госреестр.