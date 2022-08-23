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Какие новые социально значимые объекты появятся в Минской области
Учреждения здравоохранения строят в Заславле, Борисове, а также поселках Озерцо и Боровляны. А в Дзержинске и Фаниполе возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Заметно активен и такой столичный город-спутник, как Смолевичи. В этом году здесь сдадут еще четыре дома, а это 370 квартир, начали строить второй торговый центр. К концу года новоселье отметят и самые маленькие жители Смолевичей: сейчас для них активно строят детский сад, который занял удобное место в микрорайоне для минчан.
Этот садик в 2-3 этажа рассчитан на 230 детей. Здесь будет бассейн, кухонная зона. В строительстве объекта участвуют 120 человек. Завершены работы по устройству каркаса, идут работы по фасаду, инженерным сетям - внутренним и наружным.
Рядом с детским садом в квартале для минчан города-спутника в этом году также начнут строить и новую школу.
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