Какие новые социально значимые объекты появятся в Минской области

Учреждения здравоохранения строят в Заславле, Борисове, а также поселках Озерцо и Боровляны. А в Дзержинске и Фаниполе возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Заметно активен и такой столичный город-спутник, как Смолевичи. В этом году здесь сдадут еще четыре дома, а это 370 квартир, начали строить второй торговый центр. К концу года новоселье отметят и самые маленькие жители Смолевичей: сейчас для них активно строят детский сад, который занял удобное место в микрорайоне для минчан.