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Какие новые возможности откроются для бизнеса Союзного государства

В Москве состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между Республиканской конфедерацией предпринимательства и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Реализация документа выведет взаимодействие бизнеса двух стран на новый уровень. Частный сектор экономики поможет запустить ряд импортозамещающих проектов и заместить часть продукции, которую раньше ввозили из недружественных стран.

Мы видим, что бизнес готов к кооперации и тесному взаимодействию, так как в результате после подписания соглашения проходили онлайн-переговоры. И мы видели те взгляды и те предложения субъектов хозяйствования, которые достаточно эффективно будут дополнять и улучшать развитие бизнеса на территории наших стран.
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси

Следующий этап - подписание соглашений между региональными бизнес-ассоциациями двух стран.

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