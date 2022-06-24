Какие новые возможности откроются для бизнеса Союзного государства

Мы видим, что бизнес готов к кооперации и тесному взаимодействию, так как в результате после подписания соглашения проходили онлайн-переговоры. И мы видели те взгляды и те предложения субъектов хозяйствования, которые достаточно эффективно будут дополнять и улучшать развитие бизнеса на территории наших стран.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси