Какие новые захватнические кампании готовит Запад, и как мы будем этому противостоять

Тот самый длинный день вгоду

Сего безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

Навсех, навсе четыре года.

Константин Симонов

22 июня 1941 года - эта дата остается мерилом нашей памяти и благодарности бойцам и командирам, которые заложили основу Великой Победы в мае 1945. В Беларуси об этом не забывают, а вот со стороны Запада все, что касается войны, предается забвению. И под грохот уничтожаемых памятников советскому солдату идут военные приготовления к новым захватническим кампаниям.

О спирали истории расскажет Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".





Мы живем во время, которое не удаляет, а больше приближает к войне, масштабной войне. Новое 22 июня, как и прежде, может наступить для тех, кто не готов к подобному повороту. Есть и существенное отличие - потенциально агрессивная сторона сейчас практически не скрывает своих намерений. И если еще совсем недавно Польша и компания маскировали военные приготовления под необходимость защиты от угрозы с Востока, то теперь соседи пошли на шаги, которые сами по себе отрицают угрозу с восточной стороны. К примеру, Варшава передислоцирует склады боеприпасов к границе с Беларусью, режим работ - форсажный. Днем и зачем-то ночью перевозятся танковые, артиллерийские снаряды, мины, патроны.

Тут ведь в чем дело, если готовятся обороняться - арсеналы возводят как раз подальше от границы, чтобы их не захватили или не уничтожили артиллерией. А вот если решили наступать и уверены в отсутствии опасности, тогда есть смысл разместить склады впереди, чтобы ближе было подвозить боезаряды войскам, идущим в атаку.

Правда, возникает один вопрос: а для чего НАТО эта нарочитая подготовка к агрессии? Быть может, провоцирует принятие превентивных мер? Срабатывало ведь уже… Правда, не с Беларусью. Нашей превентивной мерой была и остается всесторонняя подготовка армии, да и всего народа к отражению агрессии. В огненных 1940-х вермахт удалось разбить, потому что всем миром встали на защиту земли. Солдаты Третьего рейха впервые вступили в бой не с отдельными армиями, а с целым народом - финал известен… Потому аргумент всенародной защиты со счетов не сбрасываем. Подготовка народного ополчения как раз об этом.

По-другому нельзя. Если с той стороны начинают появляться какие-то скопления, почему мы должны смотреть на это сквозь пальцы? Нет! Должны усиливать, должны оберегать - без этого никак нельзя. Мои товарищи без каких-либо замедлений возьмут в руки оружие, когда оно будет выдано, создадутся бригады и народное ополчение. Лучше бы этого, конечно, не было. Но, если случится, так что делать? Дети у нас тоже есть. Валерий Акуленков

Прямо сейчас под Борисовом тренируются на сборах и военнообязанные. Для себя приобретают навыки, оппонентам показывают, что сейчас, как и в 1940-х, финал в случае вторжения не изменится.

"Я очень доволен, действительно, надо почаще организовывать такие учения, стрельбы. Мужчина должен быть мужчиной: уметь защищать свою Родину, свою семью, своих близких и родных. Поэтому я считаю, действительно, это достойная мужская профессия и звание. Учения нужны, чтобы мужчина держал в руках и автомат, и пистолет и понимал, что с ним делать", - считает военнообязанный Владимир Евенков.

Знаете, приятно с ними проводить занятия, солдаты и сержанты с энтузиазмом и желанием все выполняют. Не нужно никого помыкать и заставлять. Мне тут нравится работать, с таким подразделением можно идти в бой. Дмитрий Шамкин, заместитель командира бригады