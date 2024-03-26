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Какие олимпийские нормативы на сегодняшний день выполнили белорусские спортсмены

Белорусские спортсмены на сегодня выполнили олимпийские нормативы в борьбе, академической гребле, велоспорте на шоссе, легкой атлетике, плавании и таэквондо, а также в прыжках на батуте. В некоторых видах это касается ряда дисциплин. Эту информацию в интервью Агентству теленовостей прокомментировал Евгенй Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Минспорта и туризма. Он также отметил, что есть определенные "палки в колеса" со стороны мировой легкой атлетики и лично главы Себастьяна Коэ, который прослыл ярым русофобом. Но в спокойном ритме этот вопрос Министерство спорта и туризма Беларуси прорабатывает.

Планируется, что Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

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