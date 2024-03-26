Какие олимпийские нормативы на сегодняшний день выполнили белорусские спортсмены

Белорусские спортсмены на сегодня выполнили олимпийские нормативы в борьбе, академической гребле, велоспорте на шоссе, легкой атлетике, плавании и таэквондо, а также в прыжках на батуте. В некоторых видах это касается ряда дисциплин. Эту информацию в интервью Агентству теленовостей прокомментировал Евгенй Залесский, начальник главного управления планирования и организационной работы Минспорта и туризма. Он также отметил, что есть определенные "палки в колеса" со стороны мировой легкой атлетики и лично главы Себастьяна Коэ, который прослыл ярым русофобом. Но в спокойном ритме этот вопрос Министерство спорта и туризма Беларуси прорабатывает.