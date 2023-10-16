Какие ошибки допустила правящая партия Польши и почему выборы называют голосованием протеста

Одной из основных ошибок правящей партии было отношении к собственным гражданам как к лицам, страдающим снижением интеллектуальной способности. То, что они вытворяли, поражает своей наглостью и вопиющим отношением к простым полякам. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Сыч в эфире программы "Панорама".

"Всю электоральную кампанию они выстраивали на нескольких опорах, одна из которых - милитаризация польского государства. Они формировали себе имидж защитников поляков и Польши. В этом бурлящем мире занимались милитаризацией, - заметил Андрей Сыч. - При этом все прекрасно понимают, что у страны нет финансовых возможностей. Вся закупка военной техники была за кредиты - поляки почувствовали это на собственных карманах, снижении дотаций, снижении социальных возможных выплат. В связи с этим поляки и сделали свой выбор".

Также журналист рассказал, что накануне электоральной кампании, даже в ее процессе, разгорелся скандал относительно миграционного кризиса. И за несколько дней до выборов высокопоставленные генералы написали заявление об отставке.