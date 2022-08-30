Брачный договор: какие ошибки допускают белорусы при его подписании?

Разрешить большую часть имущественных вопросов заблаговременно помогает брачный договор. Определениеусловийвозлагается на жениха и невесту, или же на супругов, желающих его заключить. Такие специалисты, как адвокат или нотариус могут оказать юридическую помощь при подготовке. Татьяна Семешко, адвокатс 25-летним стажем,рассказала, какие ошибки люди чаще всего совершают при подписании документа.

Идти на поводу у эмоций

Партнеры, которые более спокойны и психологически подкованы, увы, часто пользуются подвешенным эмоциональным состоянием бывшего/бывшей. Давят на больное место. Нередко к адвокату приходят женщины, которые в запале сказали: "Да мне вообще ничего от тебя не нужно!", и не глядя подписали документ, который фактически оставил их на улице. Прежде чем делать широкие жесты, надо помнить, что добиться изменений условий договора в одностороннем порядке невозможно. А договориться с бывшим супругом - это очень сложный, иногда безрезультатный процесс.

Отдать составление брачного договора на откуп другой стороне

Еще одна распространенная ошибка: "Я в этом ничего не понимаю, пусть муж/жена этим занимается". Один партнер готовит выгодный для него проект договора, второй не считает нужным вникнуть "в эти бумажки". Итог печальный: обманутая сторона понимает, что условия совсем ей не подходят, когда договор уже вступает в силу.

Игнорировать тот важный момент, что брачный договор должен быть зарегистрирован не только у нотариуса, но и в других инстанциях

Например, когда речь идет о разделе недвижимости. В практике адвоката недавно был яркий прецедент. Жена приложила много усилий, чтобы составить договор, убедить супруга его подписать и принять выгодные для нее условия. Все увенчалось успехом, но женщина на радостях не дочитала пункт, где указано, что договор подлежит дальнейшей регистрации в БТИ. Невнимательность стоила ей квартиры.

Не проследить, все ли важные для вас пункты включены в договор и в какой редакции



Живой пример: супруги долго не могли развестись потому, что никак не могли найти компромиссное решение по разделу имущества и общению с детьми. Условия они обсуждали целый год и наконец все согласовали. Но отчего-то нотариус при заключении договора упустила ряд существенных для супруги моментов. В частности, один из ключевых пунктов о том, что имущество, которое каждая сторона покупает после подписания договора, является собственностью того, на чье имя оно приобретено.



Женщина утверждает, что не раз озвучивала важность этого пункта, но по какой-то причине его не внесли. Не прочитав договор внимательно и будучи уверенной, что этот момент там точно освещен, женщина покупает квартиру. Разводится… И оказывается, что ее новая квартира - это совместно нажитое имущество, которое нужно разделить пополам. И что-то переиграть очень трудно - все подписано по обоюдному согласию.

Не учитывать, что несмотря на все трудности этого процесса, брачный договор все-таки может быть признан недействительным