Какие ожидания у жителей регионов, что они хотели бы услышать в Послании Президента Беларуси

Хотелось бы услышать то, что волнует всех нас. Это сохранение мира. Обеспечение людей, которые нуждаются в медицинской помощи. То есть те социальные стандарты, которые достигнуты. Каким образом они будут развиваться далее в этих непростых условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.