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Какие ожидания у жителей регионов, что они хотели бы услышать в Послании Президента Беларуси
На что будут сделаны основные акценты - в регионах страны. Какие ожидания у белорусов, что они хотели бы услышать в Послании Президента народу и Национальному собранию - мои коллеги спросили у жителей регионов:
Практически уже год страна работает в условиях санкций со стороны недружественных нам стран. Хотелось услышать от Президента, что сделано за этот год, какие планы развития нашей страны, промышленности, транспорта, других сфер деятельности на перспективу.
Меня как простого гражданина интересует больше социальная сфера. Как будет развиваться медицина, культура в нашей стране, социальная поддержка. Беларусь всегда была социально ориентированной, и мне хочется знать, останутся ли интересы простого человека во главе угла.
Хотелось бы услышать то, что волнует всех нас. Это сохранение мира. Обеспечение людей, которые нуждаются в медицинской помощи. То есть те социальные стандарты, которые достигнуты. Каким образом они будут развиваться далее в этих непростых условиях быстро меняющейся геополитической обстановки.
Молодежь ждет от Послания главы нашего государства ответа на интересующих всех вопрос, касаемый внешнеполитической обстановки. Я уверен, что эта речь Президента будет одной из самых сильных. И, действительно, мы благодарны, что наш сильный лидер говорит конкретно.
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