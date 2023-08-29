Какие перспективы у ЧВК "Вагнер" и как будут развиваться события в зоне проведения СВО - смотрите в программе "Скажинемолчи"

Я рассматриваю события в Беларуси, события в Казахстане которые произошли незадолго до начала СВО, как подготовительный этап. Когда Западу было интересно поджечь границы России в регионах, чтобы России было сложнее реагировать на происходящее в Украине. Понятное дело, что, если бы сейчас в Минске сидела, условно, Тихановская, а в Казахстане полыхала гражданская война и хаос на огромной границе, то это сильно бы осложняло действия России.

Борис Рожин, военный эксперт