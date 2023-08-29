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Какие перспективы у ЧВК "Вагнер" и как будут развиваться события в зоне проведения СВО - смотрите в программе "Скажинемолчи"
Запад формировал пояс нестабильности вокруг России. Смирительная рубашка из региональных конфликтов должна была сковать и ослабить Кремль. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в выпуске программы "Скажинемолчи". Он уверен, что попытки государственного переворота в Казахстане и Беларуси являются звеньями одной цепи.
Я рассматриваю события в Беларуси, события в Казахстане которые произошли незадолго до начала СВО, как подготовительный этап. Когда Западу было интересно поджечь границы России в регионах, чтобы России было сложнее реагировать на происходящее в Украине. Понятное дело, что, если бы сейчас в Минске сидела, условно, Тихановская, а в Казахстане полыхала гражданская война и хаос на огромной границе, то это сильно бы осложняло действия России.
Какие перспективы у ЧВК "Вагнер", как будут развиваться события в зоне проведения СВО и почему совершаются атаки дронов на мирные российские города в глубоком тылу. Об этом и не только - в полном выпуске программы "Скажинемолчи" смотрите на сайте Белтелерадиокомпании и ютуб-канале.
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