Строительный кодекс - всеобъемлющая дорожная карта для строителя. Смысл в том, чтобы он стал настольной книгой для профессионалов, начиная от идеи создания объекта и заканчивая его вводом в эксплуатацию.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси