Какие подарки наиболее популярны. Отправляемся на праздничный шопинг

Современный гаджет, мягкая игрушка или новое платье? Какие подарки наиболее популярны, а чего символ 2019 года не приемлет? Расскажет Диана Ревякова.



Поговаривают, если чего-то очень сильно хотеть, пойти в магазин и купить, то желания исполняются. Отправляемся на праздничный шопинг!

Сегодня от презентов, как и от покупателей, в белорусских магазинах в буквальном смысле рябит в глазах. Подарки на любой вкус и кошелек. Родители традиционно спешат помочь Деду Морозу осуществить просьбы своих чад. А малыши то и дело дополняют вишлист.

У мужчин, согласно нашему опросу, в топе желанных подарков гаджеты, чаще ноутбук или электронная книга. Прекрасная половина человечества также ждет под елкой электронные девайсы, чаще смартфон или фитнес-браслет.

В топе же подарков, которые дарить не стоит, также оказались...

Астрологи добавляют, свинью не задобришь средствами по уходу за собой. Не придется по вкусу символу года и парфюм. Также в черный список презентов попадают декоративная косметика и одежда. У психологов на этот счет другое мнение.

Современный гаджет, мягкая игрушка, новое платье или ультрамодный галстук. Эксперты уверяют - стоимость подарка играет далеко не первостепенную роль. А вот за красивую упаковку глаз всегда зацепится. Тем более, что цветом обертки можно угодить хозяйке года.

Подарки можно дарить или не дарить, получать или не получать, и все-таки это всегда про отношения. И пусть в наступающем году они будут у каждого из нас такими, как нам всем этого хочется.