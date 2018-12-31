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Какие подарки наиболее популярны. Отправляемся на праздничный шопинг
Современный гаджет, мягкая игрушка или новое платье? Какие подарки наиболее популярны, а чего символ 2019 года не приемлет? Расскажет Диана Ревякова.
Поговаривают, если чего-то очень сильно хотеть, пойти в магазин и купить, то желания исполняются. Отправляемся на праздничный шопинг!
Сегодня от презентов, как и от покупателей, в белорусских магазинах в буквальном смысле рябит в глазах. Подарки на любой вкус и кошелек. Родители традиционно спешат помочь Деду Морозу осуществить просьбы своих чад. А малыши то и дело дополняют вишлист.
У мужчин, согласно нашему опросу, в топе желанных подарков гаджеты, чаще ноутбук или электронная книга. Прекрасная половина человечества также ждет под елкой электронные девайсы, чаще смартфон или фитнес-браслет.
В топе же подарков, которые дарить не стоит, также оказались...
Астрологи добавляют, свинью не задобришь средствами по уходу за собой. Не придется по вкусу символу года и парфюм. Также в черный список презентов попадают декоративная косметика и одежда. У психологов на этот счет другое мнение.
Современный гаджет, мягкая игрушка, новое платье или ультрамодный галстук. Эксперты уверяют - стоимость подарка играет далеко не первостепенную роль. А вот за красивую упаковку глаз всегда зацепится. Тем более, что цветом обертки можно угодить хозяйке года.
Подарки можно дарить или не дарить, получать или не получать, и все-таки это всегда про отношения. И пусть в наступающем году они будут у каждого из нас такими, как нам всем этого хочется.
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