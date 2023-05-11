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Какие подарки получат участники, успешно преодолевшие все испытания на фестивале "Вытокі"
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" готовится открыть третий сезон. В этом году запланированы 6 городов. Примечательно, что концепция в третьем сезоне не поменялась - это принципиально районные центры. Один из главных идейных вдохновителей праздника спорта и культуры - Национальный олимпийский комитет.
Спортивные квесты, пункты питания, обучающие тренинги и мастер-классы от звезд белорусского спорта, а также про показы от дизайнеров и песенные конкурсы. И самое главное - подарки фестиваля.
Фильм АТН о фестивале "Вытокi. 3.0" смотрите здесь
Ведь неспроста спортивными дожинками называют "Вытокі" сами организаторы фестиваля.
"Когда мы выбираем города для проведения праздника, обращаем внимание, сколько спортивных школ в этом регионе присутствует. Обязательно объезжаем их, чтобы посмотреть, как развивается спорт. И Национальный олимпийский комитет в каждый город передает крупную сумму на развитие инфраструктуры города", - рассказывает и.о. генерального секретаря НОК Беларуси Ксения Санкович.
Сертификат - это существенная помощь, потому что если рассматривать города, где мы проводим "Вытокі", там максимум 3-4 спортивные школы. И, конечно, сумма кратная 100 тысячам - это вполне весомый вклад. Можно приобрести спортивный инвентарь, отремонтировать спортивные объекты. И когда мы получаем отчеты о потраченных суммах, то видим, что средства не направляются на хозяйственные нужды. Все идет в спорт.
И это еще не все подарки. За участие в олимпийском квесте, из которого, по сути, и родились "Вытокі", и прохождение более 15-ти спортивных локаций каждый без исключения ребенок получит приз.
"Каждый год на серьезных диспутах мы решаем, чем будем удивлять нашего олимпийца после прохождения 15 испытаний, - рассказывает ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Республики Беларусь Алексей Карней. - В этом году подарком будут блютуз-наушники хорошего качества".
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