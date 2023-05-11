Какие подарки получат участники, успешно преодолевшие все испытания на фестивале "Вытокі"

Сертификат - это существенная помощь, потому что если рассматривать города, где мы проводим "Вытокі", там максимум 3-4 спортивные школы. И, конечно, сумма кратная 100 тысячам - это вполне весомый вклад. Можно приобрести спортивный инвентарь, отремонтировать спортивные объекты. И когда мы получаем отчеты о потраченных суммах, то видим, что средства не направляются на хозяйственные нужды. Все идет в спорт.