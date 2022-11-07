Какие подарки получили белорусы к 7 Ноября?

К 7 Ноября белорусы получают нужные и социально важные подарки. Это открытие новых объектов - детские сады, школы, дороги, переправы, поликлиники и не только. Какие сюрпризы приготовил праздник в этом году - репортаж Николая Скинтияна.

Почти 10 лет ожидания и вот оно - долгожданное новоселье. Открыть вторую ледовую арену в Жлобине планировали давно, но стройку пришлось заморозить. В прошлом году работы возобновили. Объект полностью готов и теперь здесь будут играть в хоккей младшие группы Центра олимпийского резерва.



Она классная, есть бросковые, есть все, что надо. На льду мы сначала делаем разминку, потом упражнения. Мне нравится хоккей за силовую борьбу, можно выигрывать кубки. Никита Дюбкин, учащийся Центра олимпийского резерва г. Жлобина



Команда "Металлург" - часть спортивного авангарда страны. Свое место на олимпе жлобинские хоккеисты заслужили. Сейчас важно поддержать поколение будущих чемпионов. Для их развития созданы все необходимые условия.

Площадка 60 на 30 метров, трибуна на 500 человек. Дополнительный лед значительно разгрузит основную хоккейную арену города. А скоро здесь начнут тренироваться еще и фигуристы.



Также новая арена станет площадкой для хоккейных сборов. А еще здесь можно будет просто покататься на коньках. В Жлобине спортивная инфраструктура активно развивается не первый год, как показывает практика - все не зря.



У нас не все области вот так концентрированно имеют хорошую спортивную базу, которая позволяет всем видам спорта использовать возможности, для себя находя какие-то элементы в каждом из этих объектов. Для жлобинского хоккея это серьезный импульс. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси



На следующий год у нас планы не менее амбициозные. Ледовая арена в следующем году введется в Светлогорске. Планируем ввести 6 полнокомплектных футбольных площадок в 6 регионах нашей области. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома



А это Гомель. И здесь подарок не менее долгожданный. Сельмашевский мост - важнейшая транспортная артерия города - открылась после масштабной реконструкции. Путепровод с почти полувековым стажем нуждался в ремонте. Теперь гомельчане за его надежность спокойны. Чтобы успеть к 7 Ноября, строители работали круглосуточно. В итоге объект сдали на два с половиной месяца раньше, чем планировалось. Качество и долговечность гарантированы.



Каждое утро добираться на работу в объезд или пешком - это очень сложно, поэтому, конечно, время сократится. Было много ямок, была сокращена полоса движения, из-за этого было затруднение по мосту. Сейчас мы уже надеемся, что не будем иметь проблем с мостом. Марина Костяная, жительница г. Гомеля



Мы открываем объекты инфраструктуры, мы открываем в республике объекты социальной сферы, производственные, промышленные объекты. Мы доказываем, что мы независимы, мы движемся и развиваемся все дальше и дальше, несмотря ни на какие санкции. А они, как сказал Президент, даже подталкивают нас к большему. Сергей Бартош, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области



В честь красной даты 60 многодетных семей из агрогородка Полыковичи получили уютные квартиры. К слову, с отделкой. Семья Карабцовых с радостью осматривает комнаты. Шутят, что теперь можно съезжать от родителей, обустраивать быт.



Очень мы рады, что получили, что государство выделило жилье. Произошло все очень быстро. Детям будет очень хорошо и уютно. Потому что здесь площадка достаточно хорошая, красивая. И лес рядом, природа. Мы очень счастливы. Ольга Карабцова, многодетная мама



Еще год назад на месте дома был пустырь. Сейчас для комфортной жизни есть все. Территория вокруг дома благоустроена, установлены детские площадки и воркаут-зоны.



Очень довольны, рады, рядышком город, инфраструктура хорошая, магазин рядышком. Сам столяр, так что отделаю все идеально красиво. Спасибо государству. Квартиры очень просторные, светлые, уютные. То, о чем мы мечтали, и то, что нужно нашим детям.

