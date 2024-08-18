Какие поручения Лукашенко давал себе - уникальный шанс ознакомиться с содержанием рабочей тетради Первого

Событие недельной давности возвращает почти на 40 лет назад. Речь идет о рабочей тетради Александра Лукашенко (на тот момент директора совхоза "Городец"), которую заботливо сберег губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко и вернул во время поездки Президента в Шкловский район.

Рукописи Первого изучила Анастасия Бенедисюк.

Рабочая тетрадь

Сам себе секретарь, директор, аналитик и ревизор! В красной обложке, рабочий дневник будущего Президента. В момент его заполнения - председателя совхоза "Городец".

Хозяйство в Шкловском районе Александр Лукашенко возглавил в 33 года. Это был 1987-й. И именно в этот год - первая запись! Вот 2 апреля. Но до - заметки важнее. Как у всех, берешься за дело - определяй задачи.

Признаюсь, читать личное тревожно. Максимально тактичными были мои касания страниц. Это внутреннее напряжение поймет только взявший тетрадь в руки. Но желание узнать и познакомиться - нет, не с Президентом, а просто с Александром Лукашенко - побеждает. Это точно его тетрадь - внутри даже сохранилась квитанция Лукашенко А.Г. на 54 рубля. Ну и кто из нас не делал вот такие пометки в тетрадях.

"Это для меня стало путеводителем для того, чтобы стать руководителем", - сказал Анатолий Исаченко.

Именно губернатор Могилевской области и тоже в свое время директор "Городца" вернул тетрадь ее автору спустя 37 лет, 24 из которых Анатолий Исаченко хранил тетрадь, по его словам, дома.

Мы пошли дальше. Изучив и... (очень незаметно) сделав пару снимков, где указаны населенные пункты и фамилии, отправились на их поиски. О ком писал Александр Лукашенко?

Повстречали жительницу д. Слободки Нину Рубан, которая рассказала, что до нового директора молоко приходилось носить на плечах. "Он приехал, сделал насыпную дорогу, - вспоминает женщина.- Он приехал, а мы с бидонами на плечах стоим и разговариваем. Он увидел и сказал, чтобы запрягали лошадь и возили молоко. "Чтоб я больше не видел, что вы носите молоко на себе".

Другая женщина рассказала, что они, беженцы, приехали в 90-м году. "Асфальт нам положил, домики построил", - рассказала она.

Эти женщины - беженцы из Таджикистана. Тоже были доярками в "Городце". С дрожанием в голосе вспоминают те времена, как остались не брошенными, нужными:

Когда мы сюда приехали, я неделю плакала, что такая грязь, куда мы попали. А потом построили. Татьяна Козловская, жительница д. Слободки

Вспоминают добрым словом, праздники, говорят, отмечал, молодец был.

Он (Александр Лукашенко - прим) нас не забывал. В 90-е есть было нечего, а он и обувь привезет, и продукты, и тушенку, и чего только не привозил. Зарплаты не было, но хотя бы питание и одежда у нас всегда были. Валентина Алимова, жительница д. Слободки

А в тетради много было про ферму, работу доярок и качество молока, за которым глаз да глаз. А еще отдельно - падеж скота, где спрос персональный! Виктор Петаков, к которому едем дальше, по итогу всю жизнь в одном хозяйстве!

К нам директором пришел. Мы тогда с концертами ездили и придумали частушку. Лукашенко к нам приехал из колхоза Ленина (а он в колхозе им. Ленина работал раньше), и совхоз он наш повел по заветам Ленина. Тогда еще пели: "Ой спасибо Лукашенко, нашему Рыгорку, что в совхозе "Городец" ускорил перестройку". Виктор Петаков, житель д. Слободки

Виктор Петаков был единственным дояром. Первую корову подоил в 8 лет, в многодетной семье нужно было помогать маме, она тоже была дояркой...

Не хватало кормов, ничего не было. Выгоняем после зимы на поле, такие страшные. А когда пришел Лукашенко, то на следующий год у нас и сенаж остался, и кормов хватило. Виктор Петаков, житель д. Слободки

Про дороги в тетради Александр Лукашенко тоже помечал. Кроме Слободки, вот, например, сделать дорогу на Кривель! А еще, вспоминает Виктор Петаков, как ездил с Александром Лукашенко на обкомы партии - про них, кстати, тоже в тетради есть заметки. Где тезисно: "Я как руководитель вижу" или "Я как руководитель много занимаюсь техникой".





Запись от 9 октября 1978-го: "Многие бы отметили в качестве моих недостатков излишнюю работу с кадрами. Но я так не считаю. Может я и не прав?"

Он любил, чтобы всегда порядок был, чтобы не пили и работали, чтобы честно и справедливо было. Виктор Петаков, житель д. Слободки

Валерий Кротиков, водитель ЗАО "АСБ-АГРО Городец", рассказал, что раньше техника стояла на возвышенности, а потом заасфальтировали, построили гаражи."В первую очередь были сделаны дороги. И техника чтоб вся стояла в гаражах".

"Прошла уборочная, и зерна было очень много. Никого не заставляли приходить рано на работу, сами приходили, и директор поощрял, сразу ведомость премиальная", - вспоминает Валерий Кротиков.

Прочитали в тетради, что коровам надо давать привяленую траву. Поинтересовались, что это означает. Оказалось, что от сырой зеленой травы может быть проблема - расстройство желудка. А если трава на 40 % привяленая, то хорошо усваивается. Сейчас также кормят.

Валерий Кротиков дальше помог разобраться в записях. "Сварка в валовниках" - это касалось валовников, где содержались быки на откорме, возможно, по словам сельчанина,что оторвался какой-то металл, и нужна была сварка

Он все помечал, он все видел и был в курсе каждой мелочи, не то чтобы только крупной задачи. Валерий Кротиков

"Огородить сено и сенажные траншеи" - эту фразаВалерийтоже пояснил: "Все правильно. Траншея накрывается пленкой, если будет не огорожено, то какой-то скот может зайти и порвать пленку. Будет доступ кислорода и все испортится".

"Городец" сегодня это 4 с половиной тысяч гектаров сельхозугодий. Специализация: мясо, молоко. Причем 90 % выручки - из белого золота. Уборочная в хозяйстве завершена. Намолотили больше пяти тысяч тонн, причем на финиш пришли с ростом - в сравнении с прошлым годом. Уже приступили к севу озимого рапса.

Перспектива - это вливание нашего хозяйства и Александрийского в общий холдинг "Купаловское". Работы начаты. Илья Мальчевский, директор ЗАО "АСБ-АГРО Городец"

10.08.2024, Шкловский район

По Городцу и холдингу - это решение Александра Лукашенко неделю назад. В этом же Шкловском районе. Президент хорошо знает, какие результаты должна показывать эта земля!

Для того чтобы были деньги, надо не только производить, но надо самим перерабатывать и продавать. Вам надо молоко переработать на своем заводе, мясо переработать на своем комбинате. Мясокомбинат есть в Александрийске, которое мы передадим вам в Купаловское. Этот мясокомбинат переработает все ваше мясо. Но это будет в вас и деньги, добавленную стоимость, вы получите. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В завершение тогда Александр Лукашенко заметил: жизни спокойной не будет. Много работы, дисциплина, спрос. Но эти люди, работая плечом к плечу с Александром Лукашенко, знают - это того стоит!