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Какие предложения белорусских компаний до 1 августа собирает Министерство связи и информатизации, рассказала Анна Рябова
В нашей стране действует Государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021–2025 годы. Что она предусматривает, эффективно ли реализуется, какие сложности возникают, в проекте "Экономическая среда" рассказала заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова.
Факт
Государственная программа разработана в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития республики до 2025 года и направлена на внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества.
Госпрограмма - это организационно-распорядительный документ, инструмент долгосрочного исполнения стратегических программ, в частности, программы социально-экономического развития, отметила она
По словам замглавы ведомства, санкционная ситуация показала, что не хватает инструментов быстрого реагирования. Поэтому родились новые институции, которые помогали бы "вне зажатых режимов" купировать возникающие опасности. "Госпрограмма - это разработка от начала до конца. Там, где государство понимает, что оно хочет полностью получить продукт в свою собственность с определенными заданными характеристиками", - пояснила она.
Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда нам надо собрать все, что у нас создано нашими ответственными разработчиками, что-то доделать или переделать. Именно поэтому было быстро трансформировано законодательство, появилась такая форма, как пилот. Сейчас мы кинули клич на создание проектов по четырем ключевым направлениям: операционные системы, система управления базой данных, среда виртуализации и офисные пакеты.
Заместитель министра отметила, что до 1 августа министерство собирает предложения белорусских компаний и будет решать, каким образом всем консолидироваться для решения поставленной задачи. "Этот инструмент позволяет полностью во взаимодействии с заказчиком прочесать все наше имеющееся поле и внедрить, отмасштабировать максимально быстро. Ресурсы на это тоже предусмотрены", - констатировала Анна Рябова.
Смотрите всю программу ЗДЕСЬ
Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" на 2021–2025 годы только сейчас вошла в середину ее реализации со вступлением в силу нового законодательства, считает Анна Рябова. Раньше, по ее словам, госпрограмма собирала старые болячки: госзаказчики, у которых не было компетенций на то, чтобы сформировать технические задания, сделать глубокий бизнес-анализ, пользовались чьей-то помощью, и все очень затягивалось, имело массу побочек. Постоянно возникали какие-то огрехи, которые приходилось править, рассказала замглавы ведомства. И мы всегда расторговывались к концу программы. В принципе сейчас это тоже происходит.
Законодательство в полной мере только три месяца назад заработало. Но теперь в программу будут, во-первых, входить уже готовые проекты, отэкспертированные, не так, как было раньше. Во-вторых, у них создался огромный институт помощников, офис цифровизации, который надо еще подучивать. Не все они еще на высоком уровне, но костяк создан. Генеральный директор ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления" Андрей Косовский - один из ярких примеров. Они станут правой и левой рукой своего министерства. Мы их будем доучивать.
Сейчас программа совсем неплохо идет, отметила она. "На сегодняшний день ее эффективность порядка 65-70 %. Традиционно 2-3 года уходят на предпроектную деятельность. Но сейчас мы прогнозируем, что практически все мероприятия в срок будут завершены. Но это далеко не весь инструментарий, который нам нужен для решения сегодняшних сложных задач", - заключила Анна Рябова.
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