Какие предложения белорусских компаний до 1 августа собирает Министерство связи и информатизации, рассказала Анна Рябова

Законодательство в полной мере только три месяца назад заработало. Но теперь в программу будут, во-первых, входить уже готовые проекты, отэкспертированные, не так, как было раньше. Во-вторых, у них создался огромный институт помощников, офис цифровизации, который надо еще подучивать. Не все они еще на высоком уровне, но костяк создан. Генеральный директор ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления" Андрей Косовский - один из ярких примеров. Они станут правой и левой рукой своего министерства. Мы их будем доучивать.

Анна Рябова