Какие преобразования помогут защитить белорусский суверенитет - в проекте "Диспозиция"

В наши дни независимость таковой может считаться, только если страна и каждый гражданин готов эту независимость отстоять: и за станком, и в учебной аудитории, и (что становится все более актуальным) с оружием в руках. А начинается борьба за мир и суверенитет сегодня с обороны собственного прошлого. Белорусы строят будущее на фундаменте, заложенном победителями в самой кровопролитной войне человечества. И мир, подаренный нам, мы отстоим. Для этого есть все инструменты. О наиболее отрезвляющих - в проекте "Диспозиция".

Независимость Беларуси, безусловно, - величайшее достижение. Это и хлеб на ухоженных полях, и дети в благоустроенных дошкольных учреждениях, и гордые матери на Военной присяге сыновей. Но радует это очень немногих. А у иных соседей, похоже, бессонница даже от стабильности Минска. Плюс кость в горле от нашего суверенитета и нашей земли. Но всего более огорчает Запад, конечно, мир в Беларуси. И возмущает приверженность героическому прошлому. Во всех странах вокруг, кроме России, историю уже подменили, героев назначили, памятники снесли. И тут Минск со своей преемственностью. И благодарностью своим, а не чужим предкам.

Каждый успех - это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили. И мы обязаны сберечь это будущее. И мы сбережем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Подобные слова Главнокомандующего, безусловно, сигнал для военных. В том плане, что обороты придется увеличить. Даже сохранить статус-кво сегодня - сверхсложная миссия. Впрочем, к таким и привыкла белорусская армия. Ей удается поддерживать уровень и качество безопасности, практически не увеличивая количественный состав. Это в наши дни нонсенс. Группировки НАТО у рубежей Беларуси растут такими темпами, что скоро просто физически будут нависать над нами, готовые перевалиться. Нас уже прощупывают. Разведывательные дроны над Беларусью - это не для пейзажной съемки. Благо военные и пограничники спокойно нейтрализуют эти беспилотники.

События последнего времени показывают, что независимость страны дается непростой ценой. Мир, к сожалению, не становится безопаснее, наступает дисбаланс в структуре общей системы международной безопасности, горячий конфликт развязан Западом у наших границ, сегодня мы остро ощущаем откровенные попытки втянуть Беларусь в войну. В этих условиях государством делается все, чтобы этого не допустить, сохранить мирное небо над нашей страной. Одним из факторов недопущения войны являются наши Вооруженные Силы, хорошо оснащенные и обученные, готовые к выполнению задач в любых условиях обстановки. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

Пожалуй, два последних года стали для армии периодом самых интенсивных преобразований. Укрепление потенциала идет параллельно по нескольким направлениям. Одно из важнейших - обеспечение передовым вооружением и военной техникой. В войска пришли ЗРК С-400, ракетные комплексы "Искандер", модернизированные "Полонезы", "Торы", вертолеты Ми-35, широкая линейка инструментов радиоэлектронной борьбы, сканирования воздушного пространства, средства защищенной связи. Здесь стоит сказать, что и раньше в стране боевой технике уделялось повышенное внимание. Другое дело, что сейчас военные строго увязывают каждый тип оружия с новыми требованиями, которые выявила СВО в Украине. А она выявила, что от подготовки расчета или экипажа порой зависит больше, чем от новизны. И потому покупка образца не самоцель. Важно знать, где и как использовать. И самое главное - кому.

Мы осознаем, что на наших плечах лежит огромная ответственность за боевую готовность Вооруженных Сил, за боевую подготовку личного состава, освоение новых образцов вооружения и ВВСТ и сплочение воинских коллективов. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО

Форсированное развитие в последнее время получают такие системы защиты, как укрепрайоны, опорные пункты. А вообще держать оборону в Беларуси точно будет кому. Кроме подразделений территориальных войск формируются и отряды народного ополчения. Всенародность, единство - те качества, которые в сложный час становятся рычагом противостояния врагу. В 1940-е вермахту сломала зубы в первую очередь не броня, а стойкость советских людей. Другое дело, что мы сегодня стремимся вообще избежать горячей стадии конфликта. Именно поэтому ключевым фактором сдерживания нападения стало ядерное оружие, которое появилось на территории Беларуси. Это ответная мера на агрессивные устремления Запада.

Военный атом и другие шаги по обеспечению защиты получили отражение в новых Концепции национальной безопасности и Военной доктрине.

Учитывая нынешние реалии, надо понимать, что система обеспечения национальной безопасности Беларуси объективно не может оставаться неизменной. В ней появится новая тема: ядерное сдерживание. Те, кто подтолкнул нас к ней, должны об этом знать и трезво смотреть на однозначные последствия своих, мягко скажем, неосторожных решений. Мы выучили уроки не только Украины рядом. Мы хорошо выучили и освоили уроки Великой Отечественной войны. Особенно начального этапа, когда мы умиротворяли тех, кто на нас напал. Мы боялись слово сказать, чтобы их не активизировать на границе. И что получили? Под Москвой были меньше чем за полгода. Это для нас урок. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь