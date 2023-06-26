Какие прихоти Белого дома оплатят обычные европейцы, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Игра без правил. Как США убивают Европу: лишить субъектности и дешевой энергии, выдавить финансы и бизнес. Обобрать Старый Свет: какие прихоти Белого дома оплатят обычные европейцы? Инфляция, экономический кризис, миллиардные потери и засилье мигрантов. Архитектура подчинения и захвата - в "Понятной политике".