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Какие прихоти Белого дома оплатят обычные европейцы, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Игра без правил. Как США убивают Европу: лишить субъектности и дешевой энергии, выдавить финансы и бизнес. Обобрать Старый Свет: какие прихоти Белого дома оплатят обычные европейцы? Инфляция, экономический кризис, миллиардные потери и засилье мигрантов. Архитектура подчинения и захвата - в "Понятной политике".

Смотрите 26 июня в эфире "Беларусь 1" после "Панорамы".

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