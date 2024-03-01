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Какие продукты нельзя греть в микроволновке и почему?
Разогревание пищи в микроволновке в целом безопасно, но есть и исключения из правил. Продукты, которые при воздействии СВЧ-излучения становятся вредными назвала врач Римма Мойсенко, пишет РИА Новости.
Так, по словам доктора, продукты с содержанием жиров при нагревании в микроволновой печи становятся неполезными. Жиры преобразуются в трансжиры, которые опасны для организма человека.
Специалист объяснила, что в микроволновке пища разогревается с помощью волн, которые воздействуют на молекулы. Эти волны способны менять химическую структуру жиров, превращая их в более вредные трансжиры. При многократном разогревании любого продукта в нем начинают разрушаться не только жиры, но и прочие полезные нутриенты.
"Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания", - предупредила специалист.
Следовательно, еще опаснее разогревать в микроволновке продукты, которые уже содержат трансжиры - в частности фастфуд. При разогревании в СВЧ-печи они становятся экстремально токсичными.
Молоко, как и прочие жирные продукты, лучше разогреватьна плите.
Фото из открытых интернет-источников
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