Какие продукты помогут похудеть после 50?

Диетологи Мелисса Митри и Марисса Мешулам составили список продуктов, которые помогутпохудеть женщинам старше 50 лет. В неместь даже сладости, пишет sb.by.



В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на листовую зелень. Например, шпинат, салат. Такие продукты содержат мало калорий, но много клетчатки - это поможет добитьсясытости. Также диетологи советуют добавить в меню побольше рыбы (треска, тунец, лосось). Этот продукт содержит много нежирного белка, который организму особенно важно получать в возрасте старше 50 лет.



В списке продуктов также крестоцветные овощи, ягоды, авокадо. Не хочется свежего - обратите внимание на чернослив, которым можно разнообразить как десерты, так и основные блюда. Этот сухофрукт, как утверждают диетологи, может помочь снизить вероятность возрастной потери костной массы.Кроме того, Митри и Мешулам рекомендуют добавить в рацион ячмень, так как растворимая клетчатка в нем поможет снизить уровень холестерина. Полезными в похудении также будут яйца, бобовые.



Что касается десертов, идеальные варианты - греческий йогурт (чернослив к нему отлично подойдет) и трюфели из темного шоколада.



Диетологи порекомендовали также пить больше воды. Они объяснили это тем, чтомозг нередко принимает признаки жажды за голод, поэтому недостаток жидкости в организме может привести к набору веса.



Фото:pixabay.com