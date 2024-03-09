Какие профессии освоили белорусские женщины в армии и какие испытания преодолевают - в проекте "По форме"

Когда мир вокруг погружается в военную агонию, вот она наша - мягкая сила. Ответственность за жизнь в буквальном смысле на нехрупких плечах несут и наши женщины. Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси службу по контракту проходят более 4 тысяч представительниц прекрасного пола, из них более 900 офицеров, 3 тысяч солдат, сержантов и прапорщиков. Они выполняют сотни разных задач. Связистки, снайперы, медики… Желающих получить офицерские погоны с каждым годом становится все больше. В Военной академии очередь из девушек. Сегодня в стенах военного вуза учатся 142 боевые подруги. Год назад впервые косички замелькали и на факультете противовоздушной обороны. Рекордный набор - 35 курсанток учатся на защитниц неба. О хрупких и отважных - в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.

Людмила Павличенко - снайпер. 309 уничтоженных немецких солдат и офицеров.

Марина Раскова - летчица. Создала первый в мире женский авиационный полк.

Мария Октябрьская - механик-водитель танка Т-34.

Екатерина Зеленко - единственная в мире женщина, совершившая таран.

Они прошли Великую Отечественную, большинство - отдали свою жизнь за Родину. Красивые, хрупкие, бесстрашные, отчаянные и мужественные. Всего полмиллиона представительниц прекрасного пола воевало в сороковых. И каждая из них приблизила Победу.

В наше время женщины выполняют задачи наравне с мужчинами. Они не только служат в кадровых и финансовых подразделениях. Они - разведчики, снайперы, медики, связисты. Современное женское лицо белорусской армии - какое оно? Давайте посмотрим.

Старший сержант Наталья Кучина. Службу в армии начала в 1986 году в 5-й бригаде специального назначения. Сперва была должность делопроизводителя, затем - мастера по ремонту воздушно-десантной техники. За ее плечами около 4-х тысяч прыжков с парашютом. Заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион первенств союза и Беларуси по парашютному многоборью. Недавно Наталья Николаевна ушла со службы, но родное подразделение не покинула. Сегодня она продолжает трудиться в бригаде, но только уже в гражданской форме.

Прапорщик Екатерина Латышевич. Старшая медсестра приемного отделения медотряда спецназначения. В прошлом году она вместе с коллегами на протяжении месяца оказывала помощь населению Сирии, которое пострадало от землетрясения. Без выходных и отдыха, принимая тысячи пациентов, она выполняла свой долг.

Старший сержант Ольга Руденко. Девушка - рекордсмен по скорости приема-передачи данных азбукой Морзе. Громкую победу одержала на Армейских международных играх. Ольга служит на центральном узле связи в должности техника отделения оповещения.

Прапорщик Ирина Авдевич. Проходит службу в подразделении сил немедленного реагирования 120-й механизированной бригады в должности офицера-психолога. До этого 8 лет служила медиком в этом же части. Неразрывна с личным составом: международные командировки, учения, полевые выходы на месяц. Она 24/7 рядом с солдатами. Ее слово порой для них лучшая поддержка и помощь.

Младший сержант Наталья Онищук. Стала первой девушкой, которая получила нагрудный знак "Доблесть и мастерство". Старший механик-телеграфист батальона связи 38-й десантно-штурмовой бригады успешно преодолела все этапы. Марш-бросок на 30 км, десантирование, топография, сплав через реку, огневая подготовка, спарринг с тремя партнерами. К слову, пятидневные испытания на прочность и выносливость не может пройти большинство участников-мужчин. Она смогла.

А теперь о тех, кто вскоре планирует надеть офицерские погоны. Курсантки Военной академии. Например, Диана Куриленко помимо отличной учебы успевает заниматься и спортом. Выбрала она не совсем женский вариант - армрестлинг. Первые соревнования - поражение. Не сдалась и начала заниматься еще активнее. Теперь в копилке наград одни победы и разряд "кандидат в мастера спорта".

Еще один пример-сержант Александра Мышковец. Единственная девушка в таком звании в Военной академии. Она не просто учится на отлично, она старшина женского расположения.

Казалось бы, такие хрупкие, а на самом деле - храбрые и сильные. Порой они выполняют задачи наравне с мужчинами. Многие трудятся на тыловых должностях, но их задачи не менее важны для армии.

Они приходят на работу в платьях и на каблуках. Волосы уложены в игривые локоны. На губах блестит помада. Переступив порог кабинета, наряды меняются на боевую форму или кителя, а вместо каблуков - берцы.