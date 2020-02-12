Какие профессии востребованы, и какую работу выбирают в Беларуси иностранцы? Смотрите в программе "События" 13 февраля

Рынок труда в Беларуси. Какие профессии самые востребованные? Как быть конкурентоспособным? Какую работу выбирают в Беларуси иностранцы? Что будет происходить на рынке труда в будущем? Об этом и не только мы спросили Ольгу Надточаеву, руководителя исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы. Полное интервью с Ольгой смотрите в программе "События"13 февраля в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".



