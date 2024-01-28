Какие районы в Минске переводят на артезианское водоснабжение

Почти наполовину реализован проект перевода Московского, Фрунзенского и части Октябрьского районов белорусской столицы на артезианское водоснабжение. Как ведутся работы, сообщает агентство "Минск-Новости".



Проект разбит на четыре очереди. Первую воплощает в жизнь Стройтрест №15 предприятия "Минскстрой", остальные- "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Заказчиком по реализации проекта выступает "Гордорстрой". Как рассказал его директор Сергей Панев, впервой очереди выполняется реконструкция водозабора "Островы". Уже перебурено 14скважин, идет строительство резервуаров чистой воды. Уложено около 18,6км магистральных трубопроводов диаметром 1,2м из 22,2км, которые требуется освоить в этой очереди. Их тянут от повысительной насосной станции "Щомыслица", квозведению которой уже также приступили, до водозабора "Островы".

Вторая очередь строительства предусматривает укладку напорных водоводов между водозаборами "Островы" и"Вицковщина", атакже развитие последнего с реконструкцией насосных станций, возведением станции обезжелезивания, здания ультрафиолетового обеззараживания, резервуара чистой воды объемом 10тыс.м3.

В составе этой очереди уже уложено более 15,7км из 17(92,41%) трубопровода метрового диаметра, 3км из 9(33,6%) труб диаметром от 225 до 600мм. Пробурено 35скважин из38. Оставшиеся три в работе. Также осуществляется строительство шести насосных станций первого подъема над скважинами.

В работах задействованы 84человека и 36единиц техники

Третья очередь предполагает строительство водоводов от насосной станции "Щомыслица" до очистной водопроводной станции на ул.Монтажников. Укладка труб велась вдоль кольцевой на обозначенном участке. Сейчас она полностью завершена.

В составе четвертой очереди проектом предусмотрено строительство трубопровода между водозаборами "Островы" и"Фелицианово" сразвитием последнего, которое подразумевает бурение 24скважин, реконструкцию и замену различного инженерного оборудования. Кэтому времени уложено около 13,8км из 16,8(81,86%) трубопровода диаметром 0,9м, 4,4км из почти 12,8(34,4%) диаметром от 160 до 500мм, выполнено бурение 20скважин из24. Внастоящее время строители бурят еще две скважины. Уже завершено возведение 13насосных станций первого подъема над ними, продолжается создание еще двух.

Суммарно в работах по реализации четвертой очереди задействованы 96человек и 42единицы техники.

Все строительные работы в составе проекта должны завершиться до конца 2024-го. Суммарно на водозаборах "Вицковщина", "Фелицианово"и "Островы"необходимо пробурить около ста скважин, максимальная глубина которых составляет 350м. Чтобы доставить воду в город, требуется укладка около 90км труб. Ожидается, что эту работу закончат к июню, после чего последует пусконаладка.