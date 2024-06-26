Пилотов гражданской авиации будут готовить в БГАА

В Белорусской государственной академии авиации в 2024 году создается национальная школа подготовки пилотов гражданской авиации. Об этом в программе "Экономическая среда" рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Игорь Голуб.

Ранее в Беларуси была создана национальная школа подготовки пилотов государственной авиации для Вооруженных Сил, для различных силовых структур, сейчас создается национальная школа гражданской авиации.

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Чтобы выйти на уровень пилота, требуется очень много знаний, отметил Игорь Голуб. По его словам, курсант-летчик, получивший свидетельство пилота коммерческой авиации, сможет прийти в авиакомпанию "Белавиа" только после того, как руководство проверит его уровень знаний.

Что такое свидетельство пилота коммерческой авиации? И почему мы долго к этому шли? Буквально на прошлой неделе было принято постановление правительства и (спасибо руководству нашей страны) были выделены деньги. Мы сейчас будем иметь двухдвигательный самолет, на котором курсанты-летчики будут получать свидетельство пилота коммерческой авиации. Следующая квалификация - "линейный пилот", которую выпускники получат уже в авиакомпании. Игорь Голуб

Директор Департамента по авиации подчеркнул, что в полном цикле обучения уже второй год идет именно практическое обучение пилотов:"Они проходят обучение на однодвигательном самолете. Самолет, авиационная техника, учебная программа полностью соответствуют международным сертификатам, признанным ИКАО. В ходе обучения на однодвигательном самолете они получают свидетельство пилота-любителя. Это как у нас в различных авиашколах. Вы можете туда прийти, за деньги отучиться, и у вас будет свидетельство пилота-любителя".

Игорь Голуб пояснил, что со свидетельством пилота-любителя невозможно устроиться на работу, нужно получить свидетельство пилота коммерческой авиации. И теперь есть возможность готовить такие кадры.

Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Игорь Чергинец добавил, что даже если курсант-выпускник получит красный диплом, в "Белавиа" ему необходимо будет пройти входной контроль - сдать экзамены, которые проводят командиры авиационных отрядов, летчики, выполняющие полеты. "Мы будем еще проверять их знания и готовность выполнять рейсы в авиакомпании "Белавиа", - отметил руководитель.