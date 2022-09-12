Какие самые востребованные рабочие профессии на рынке труда готовят в Слуцком государственном колледже

От специалистов для молочной промышленности самого разного профиля до хлебопекарного производства. В Слуцком государственном колледже готовят самые востребованные рабочие профессии на рынке труда. Для обучения будущих поваров, пекарей, техников-технологов и слесарей-ремонтников есть специальные лаборатории. Они оснащены всей необходимой техникой и оборудованием, что делает образовательный процесс наглядным и максимально доступным. Так, например, учащиеся здесь пекут свой хлеб и готовят разные видов сыров. К слову, после обучение ребятам проще осваиваться на большом предприятии. Также на базе этого учреждения функционирует ресурсный центр. За специальностью "повар" сюда едут учащиеся со всей Минской области. Как готовят будущих специалистов рабочих профессий, расскажет Юлия Хмель.

Сегодня мы с ребятами с утра замесили тесто. Здесь добавили протертую морковь. Здесь сегодня, чтобы придать зеленый цвет, шпинат, укроп, лук, брокколи и здесь обычная наша свекла.

Так проходит урок производственного обучения на втором курсе в Слуцком государственном колледже. Сегодня по программе ребятам показывают ручную разделку пшеничного теста. Из него получится цветной хлеб, его главная фишка - натуральные добавки. Такую рецептуру разработали педагоги колледжа вместе с учениками.

С этим тестом мы с ребятами уже работаем второй год. Пока мы его готовим как выставочный хлеб, делаем интересные багеты, плетенки. Ирина Руденя, мастер производственного обучения Слуцкого государственного колледжа

Второкурсница Валерия Марченко еще два года назад увлеклась выпечкой. Даже продавала свои торты и пирожные. Говорит, готовить любит, да и вкусно получается. После колледжа девушка собирается получить высшее образование и открыть свое дело - небольшую пекарню.





До колледжа у меня не получалось никак с дрожжевым тестом, я с ним не дружила абсолютно. Оно у меня не поднималось, было резиновым. Я поступила, пришла на ПО, нам объяснили, как оно делается. Я приехала домой, замесила тесто, я все сделала по рецептуре, у меня все прекрасно получилось, родителям понравилось, все оценили. Валерия Марченко, учащаяся Слуцкого государственного колледжа

Для будущих пекарей и техников-технологов, конечно, главное - практика. А для этого здесь созданы все условия. В специальных лабораториях - таких мини производствах - учащиеся на месте оттачивают навыки и погружаются в картину реального предприятия. Так, после обучения ребятам проще осваиваться на будущем месте работы.

Собираем заявки от организаций заказчиков кадров, владеем информацией о том, какова потребность в тех или иных специалистах или рабочих. Молочные отрасли заинтересованы в наших выпускниках. Каждое предприятие хочет получить лучшего выпускника, поэтому подходы в обучении очень серьезные. Как теоретическое, так и практическое обучение направлено на то, чтобы наш выпускник был компетентным во всех вопросах, которые касаются производства. Ольга Радюк, замдиректора Слуцкого государственного колледжа

Например, в этом импровизированном цеху готовят разные виды сыров, недавно освоили и производство творога. На базе этой лаборатории обучаются не только будущие специалисты молочной промышленности, здесь также проходят повышение квалификации уже опытные сотрудники. Кстати, всю продукцию собственного производства продают в буфете при колледже, где попробовать ее может каждый желающий.





Ребята изучают саму технологию. Берут инструкционную карту, изучают ее, как происходит сам процесс, после этого отбирают пробы молока, проводят анализ молока на нашем оборудовании, понимают, с чем они имеют дело, быстро приступают к подготовке самого производства. На производстве, в данном случае в этой производственной лаборатории, они проводят дезинфекцию оборудования, после проведения дезинфекции оборудования они используют сырье, непосредственно подготовку сырья, и сам процесс. Анна Богдашич, замдиректора Слуцкого государственного колледжа

За рабочей профессией - в Слуцкий колледж