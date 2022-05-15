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Какие сферы сотрудничества связывают Беларусь и Хакасию?
Связи Беларуси крепнут с территориально отдаленными регионами. К примеру, товарооборот Беларуси с Хакасией за прошлый год увеличился в три раза. Тенденция к росту прослеживается и в 2022-м. Точек соприкосновения много. Сама обстановка в условиях санкционного давления Запада подталкивает к укреплению сотрудничества. Для Хакасии актуально расширение поставок белорусской техники для горнодобывающей промышленности и создание дополнительных сервисных центров.
И это далеко не единственная сфера для совместной работы. В Хакасии сейчас много внимания уделяют строительству. Лифты, которые меняют по программе капремонта, - белорусского производства. Что еще связывает Минск и Абакан - в эксклюзивном репортаже Марины Романовской.
Абакан - важный транспортный узел на юге Сибири. Город расположен на слиянии рек Абакан и Енисей. Природное наследие и культурное богатство здесь тесно переплетается с современной инфраструктурой.
От Минска до столицы Хакасии - 5 тысяч километров.
И это как раз тот случай, когда расстояние не преграда для развития партнерских отношений.
Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия:
У Республики Хакасия довольно разнообразная экономика. Это металлургия, энергетика, топливно-энергетический комплекс. У нас взаимодействие осуществляется, точек для дальнейшего взаимодействия много. Действительно, это и техника в плане добычи нашими производителями, это и угольные разрезы, и наши предприятия, которые занимаются добычей железной руды.
След белорусской техники - и на сельхозугодиях Хакасии. И это еще одно направление для совместной работы. В июне 2022 года планируется участие хакасской делегации в Белорусской агропромышленной неделе. В том числе ожидается посещение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. А это новые перспективы для сотрудничества.
Виктор Богушевич, министр экономического развития Республики Хакасия:
У нас порядка 4 тысяч единиц белорусской техники. Это и комбайны, и трактора, и всякие приспособления для вспашки, разбивки и всего остального. На территории Хакасии производится добыча угля. Порядка 640 БелАЗов работает. И, конечно, существует плотная связь между Беларусью и Хакасией. К нам в рамках соглашения приезжают с ярмарками, на которых продают свои изделия из ткани, продукты питания.
Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами питания, зарабатываем на экспорте. Рекламные щиты с надписью "Сделано в Беларуси" - это повод заглянуть в магазин. В этой торговой точке Абакана изобилие колбас, сыров, шоколада белорусских производителей. Прилавки не пустуют, покупатель готов платить за натуральный состав.
Жители Абакана делятся своими впечатлениями о белорусских продуктах:
У меня муж много лет назад ездил в Беларусь, на завод БелАЗ. Оттуда мне привозил. Вкусно очень. Надеюсь, так и остались старые традиции у вас. Мне сыр ваш очень нравится, вкусный. И я думаю, что натуральный.
Берем в первую очередь за качество. Стараемся отдавать преимущество белорусским продуктам.
Соглашение о сотрудничестве Беларусь и Хакасия подписали 6 лет назад во время Форума регионов Беларуси и России. Появились новые возможности для реализации экономических проектов. А еще повод ознакомиться с историей и культурой. Ученики Хакасской национальной гимназии уже успели подружиться со школьниками из Гродно - во время телемоста рассказали о своих учебных заведениях, а также провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Договорились о новых проектах.
Лилия Ахпашева, заместитель директора Хакасской национальной гимназии-интерната имени Н.Ф. Катанова:
Мы хотим провести дистанционно научно-практическую конференцию, посвященную Дню Победы. Так как Беларусь славилась партизанским движением. И это то место, где шла война. У нас войны не было. И мы хотим, чтобы школьники рассказали про своих героев, а мы расскажем о своем вкладе.
И хоть через Абакан не проходил фронт, его жители внесли огромный вклад в Победу. Двадцать тысяч человек, а на тот момент это половина населения города, отправились на войну. Из них более пяти тысяч не вернулись. В Абакане размещались эвакуационные госпитали. С 1941 по 1943 годы лечение здесь прошли более 10 тысяч бойцов Красной армии. В Хакасии, как и в Беларуси, знают историю.
Туризм - еще одно перспективное направление для взаимодействия.
Белорусы пока только открывают для себя маршруты по земле пяти стихий. Да, каждый экскурсовод здесь скажет, что в Хакасии их на одну больше, чем принято считать. И чтобы это прочувствовать, нужно подняться в горы.
Татьяна Тюкпеева, экскурсовод:
Когда я поднялась в первый раз и увидела всю эту красоту, у меня появилось желание взять инструмент в руки. У нас это считается второй инструмент шаманов. Он помогает шаманам путешествовать в параллельном мире.
Петроглифы, древние наскальные рисунки, менгиры, стоящие в степи камни и курганы, монументальные земляные пирамиды - все это можно увидеть в музеях под открытым небом круглый год.
Хакасия славится памятниками природы
Национальный музей-заповедник "Казановка" впечатляет ландшафтами. Природное наследие здесь переплетается с культурным. Сюда едут за самобытностью и колоритом.
Побывать в горах, отправиться в степи, рассмотреть ландшафты с водной глади Енисея и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС - самую мощную в России. А еще пообщаться с шаманами и пройти по скалолазным маршрутам. Хакасия привлекает нетронутой природой и гостеприимством, а оно здесь, как и у белорусов, на генном уровне.