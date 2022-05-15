Какие сферы сотрудничества связывают Беларусь и Хакасию?

От Минска до столицы Хакасии - 5 тысяч километров.

У Республики Хакасия довольно разнообразная экономика. Это металлургия, энергетика, топливно-энергетический комплекс. У нас взаимодействие осуществляется, точек для дальнейшего взаимодействия много. Действительно, это и техника в плане добычи нашими производителями, это и угольные разрезы, и наши предприятия, которые занимаются добычей железной руды.

У нас порядка 4 тысяч единиц белорусской техники. Это и комбайны, и трактора, и всякие приспособления для вспашки, разбивки и всего остального. На территории Хакасии производится добыча угля. Порядка 640 БелАЗов работает. И, конечно, существует плотная связь между Беларусью и Хакасией. К нам в рамках соглашения приезжают с ярмарками, на которых продают свои изделия из ткани, продукты питания.

Связи Беларуси крепнут с территориально отдаленными регионами. К примеру, товарооборот Беларуси с Хакасией за прошлый год увеличился в три раза. Тенденция к росту прослеживается и в 2022-м. Точек соприкосновения много. Сама обстановка в условиях санкционного давления Запада подталкивает к укреплению сотрудничества. Для Хакасии актуально расширение поставок белорусской техники для горнодобывающей промышленности и создание дополнительных сервисных центров.И это далеко не единственная сфера для совместной работы. В Хакасии сейчас много внимания уделяют строительству. Лифты, которые меняют по программе капремонта, - белорусского производства. Что еще связывает Минск и Абакан - в эксклюзивном репортажеАбакан - важный транспортный узел на юге Сибири. Город расположен на слиянии рек Абакан и Енисей. Природное наследие и культурное богатство здесь тесно переплетается с современной инфраструктурой.И это как раз тот случай, когда расстояние не преграда для развития партнерских отношений.След белорусской техники - и на сельхозугодиях Хакасии. И это еще одно направление для совместной работы. В июне 2022 года планируется участие хакасской делегации в Белорусской агропромышленной неделе. В том числе ожидается посещение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. А это новые перспективы для сотрудничества.Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами питания, зарабатываем на экспорте. Рекламные щиты с надписью "Сделано в Беларуси" - это повод заглянуть в магазин. В этой торговой точке Абакана изобилие колбас, сыров, шоколада белорусских производителей. Прилавки не пустуют, покупатель готов платить за натуральный состав.