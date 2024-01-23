Какие шаги по охране госграницы предпринимаются белорусскими военнослужащими, рассказал Гулевич

Какие шаги по охране госграницы сегодня предпринимаются белорусскими военнослужащими, в проекте "Разговор у Президента" рассказал Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси.

"Идет наращивание наших возможностей за счет закупки и постановки на вооружение новых современных образцов радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск радиоэлектронной борьбы, которые позволяют максимально плотно контролировать воздушное пространство нашей страны", - уточнил Гулевич.

Силы специальных операций Республики Беларусь (ССО - прим. ред.) выполняют задачи на южном операционном направлении. Их функции на данный момент предназначены для того, чтобы оказать содействие территориальным органам пограничной службы именно на юге Беларуси. "Если ВВС и войска ПВО контролируют воздух, то они работают по земле".

Основные задачи ССО: вести наблюдения в приграничной полосе, осуществлять поиски как самостоятельно, так и совместно с органами пограничной службы, а также своевременно среагировать при возникновении нештатных ситуаций.

Гулевич отметил, что техническая оснащенность подразделений ССО достигается за счет беспилотников, более продвинутых средств наблюдения и тепловизионных камер, которые выполняют задачи наблюдения за местностью.

Начальник Генштаба рассказал и о роли армии в охране госрубежей, как проходит взаимодействие с пограничными войсками.

Уточнение планов на применение подразделений Вооруженных Сил осуществляется ежегодно при выработке решений на охрану государственной границы, и наше подразделение им включается в планы подготовки на учебный год. В ходе своих мероприятий они осуществляют выход на госграницы, где выполняют задачи совместно с пограничниками. Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

Стоит учитывать и то, что те подразделения, которые уходят на госграницу, они выполняют функции представителей пограничной службы. Исходя из этого, наряды, как правило, идут совместно, плечом к плечу находятся на границе и защищают рубежи Беларуси.