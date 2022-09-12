Какие широко используемые приемы отрабатывают на командно-штабных учениях в Беларуси

В белорусской армии проходит командно-штабное учение. На нем отрабатываются приемы, которые широко используются в ходе последних конфликтов. Интересен и военно-политический фон, на котором разворачивается тренировка Вооруженных сил. Здесь не без сюрпризов. О маневрах армейских, медийных и исторических - в проекте "Диспозиция".

Командно-штабное учение Вооруженных сил стартовало в Беларуси. Да еще как стартовало! С международным сразу оттенком. Военные решили первым делом припарковать опасения западных соседей относительно целей маневров и провели брифинг для дипломатов.

Транспарентность сто первого уровня, конечно, не оценили. Мнение Европа формирует автономно, точнее, общественное мнение уже давно сформировано властями и доведено до общества. И мы, значит, судя по сообщениям западных СМИ, опять что-то нынче нехорошее коварно задумали. Благо соседи по региону умудрились таких новостей наштамповать, что в информационном поле затмили белорусские маневры.

И дело не только в Украине. Латвия планирует введение службы государственной обороны. Инициатива стараниями правительства вышла на неделе на финишную прямую. На службу будут призывать мужчин возрастом от 18 до 27 лет. По желанию встать в строй смогут и женщины. Первый призыв состоится уже в январе 2023-го. Срок службы будет варьироваться в зависимости от силовой структуры. В регулярных войсках придется провести 11 месяцев.

А ведь с какой помпой и как медийно громко отказались в 2007 году в Латвии от призыва. Численность войск сейчас соседи, конечно, увеличат, но вот способ… Получается, простые люди, в отличие от правительства, не стремятся в столь горячий час в бой против России и ее союзников? А мы-то здесь только и слышим о балтийском лидерстве в противостоянии Москве и, кстати, Минску.

Молодцы зато эстонцы. Смотрят в будущее. Начали готовить законопроект, регламентирующий партизанскую борьбу.

"Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения - в том случае, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной".

Предполагает при этом Таллин создание агентурных сетей, тайников и почему-то конспиративных квартир. Чувствуется профессиональный подход. Того и гляди, отнимет Эстония у Беларуси статус республики-партизанки.





А Варшава тем временем так вообще встала в один ряд с Минском и Москвой в деле отстаивания исторической памяти. Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский разоткровенничался:"Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев".

Правда, прозрение связано с требованием репараций от Берлина, но все равно - в правильном направлении политик мыслит. Помнит о злодеяниях фашистов. Не дает забыть. Вот как наш Год исторической памяти на человека подействовал.

А если без шуток, свою историю сегодня способны отстоять только по-настоящему суверенные и сильные страны. И вот как раз для укрепления суверенитета и оборонной мощи проводится сейчас командно-штабное учение белорусской армии.

Войска отработают задачи по освобождению временно захваченной неприятелем территории, восстановлению контроля над государственной границей, будут противостоять уловным диверсионным группам в сложной обстановке.





Сейчас основа - это артиллерийско-авиационное поражение, это смена геопозиции. То есть, нанесли удар - сразу смена геопозиции. Ни шагу без разведки. Сейчас актуальны беспилотные летательные аппараты. Каждый командир роты не действует, пока местность перед ними не будет разделена. Дмитрий Соболь, заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь