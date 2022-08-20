Какие школьные учебники обновили для средних классов?

С этого года белорусских школьников ждет обновленная программа. Речь идет об обновленных школьных учебниках, в частности для средних классов. Для пятиклашек обновили "Человек и мир", в шестом "Георгафию" и "Математику", в седьмом - учебник по "Алгебре" и не только. При подготовке учебных пособий к переизданию акценты на отбор материала, его подачу и оформление. Сегодня учебник должен выполнять не только образовательную, но и мотивационную функцию.