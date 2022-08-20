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Какие школьные учебники обновили для средних классов?
С этого года белорусских школьников ждет обновленная программа. Речь идет об обновленных школьных учебниках, в частности для средних классов. Для пятиклашек обновили "Человек и мир", в шестом "Георгафию" и "Математику", в седьмом - учебник по "Алгебре" и не только. При подготовке учебных пособий к переизданию акценты на отбор материала, его подачу и оформление. Сегодня учебник должен выполнять не только образовательную, но и мотивационную функцию.
Как еще заинтересовать ученика и прижился ли в стране единый информационно-образовательный ресурс - подробности в интервью панорамы.
Каждый учебник совершенствуют в процессе переиздания
К наступающему учебному году мы переиздали ряд учебных пособий. Это связано с тем, что каждый школьный учебник имеет свой срок использования. При переиздании учебников мы их не просто перепечатываем, мы их усовершенствуем.
Новации тестируют практикующие педагоги, родители и учащиеся
Весь срок использования учебного пособия в учебнике мы наблюдаем, как он себя ведет, как он работает. Постоянно держим связь и с учителями, и с учащимися, с родителями. Получаем информацию, что же, с их точки зрения, нужно в учебнике усовершенствовать.
Подробное интервью смотрите здесь.
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