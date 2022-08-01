Какие сигареты подорожали в Беларуси?

В Беларуси подорожали некоторые марки сигарет, сообщает БелТА.



Гродненская табачная фабрика "Неман" повысила цены на 5 копеек на сигареты "Фэст", "Фэст 7", Minsk Сity, Minsk Сapital, NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Black Power, NZ Gold MS, NZ Gold Compact TF, NZ Safari MS, Matrix BLUE, Portal One, Gold, Silver.



На 10 копеек дорожают сигареты Minsk Сity MS, Minsk Сapital MS, Minsk Сity QS, Minsk Сapital QS и Credo.



"Табак-инвест" повышает на 5 копеек стоимость сигарет "Корона Gold", "Корона Kalipso Gold", Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim. Цены на сигареты Kalipso Slim, Kalipso Slim 100, Kalipso Super Slim, Kalipso Special Gold установлены на уровне Br3,1, Camel Supercompact Blue и Camel Supercompact Аctivate Ruby - Br3,75.



"Интер Тобакко" на 5 копеек повышает цены на все виды сигарет Dove, кроме Dove Gold Superslims Edition, и устанавливает цены на некоторые новые виды. Так, Dove Gold Premium Superslims Edition, Dove Platinum Premium Superslims Edition и Dove Silver Premium Superslims Edition стоят Br1,87, а Dove Gold Premium King Size Edition, Dove Platinum Premium King Size Edition и Dove Silver Premium King Size Edition - Br2,07.



Также на 5 копеек повысилась стоимость всех видов сигарет Red. "Беларусьторг" и "Энерго-оил" в августе оставляют прежние цены на табачные изделия. Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.