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Какие следы прошлого нашли на раскопках рядом с притоком реки Менка в деревне Городище?
Найти следы прошлого. В деревне Городище Минского района ведутся раскопки вала рядом с притоком реки Менка. Археологи и волонтеры уже нашли артефакты XVII - XVIII столетий. Среди них наперсток, кусок слитка бронзы, ножик, стеклянная бутылка и бусы. Основная задача раскопок - выяснить, был ли на этом месте старый город.
Появилась возможность сделать современными методами анализы. Это радиоуглеродный, это дендрохронологический, а для этого нужны образцы угля или дерева, которые находятся на валу, чтобы четко получить даты, когда и какие этапы можно выделить при строительстве этого вала. И тогда мы точно можем сказать, когда был основан этот город. Потому что некоторые ученые не считают это место Менском, а считают, что это просто было сельское поселение. Поэтому цель наших раскопок - это окончательно поставить точку в этом споре, который уже ведется с 60-х годов XX века.
Во время раскопок выяснили, что в XVII - XVIII столетиях здесь, в деревне Городище, была торговая площадь, а рядом находилась ювелирная мастерская. Кстати, изучением прошлого этой территории занимаются с 1954 года.
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