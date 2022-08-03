Какие следы прошлого нашли на раскопках рядом с притоком реки Менка в деревне Городище?

Появилась возможность сделать современными методами анализы. Это радиоуглеродный, это дендрохронологический, а для этого нужны образцы угля или дерева, которые находятся на валу, чтобы четко получить даты, когда и какие этапы можно выделить при строительстве этого вала. И тогда мы точно можем сказать, когда был основан этот город. Потому что некоторые ученые не считают это место Менском, а считают, что это просто было сельское поселение. Поэтому цель наших раскопок - это окончательно поставить точку в этом споре, который уже ведется с 60-х годов XX века.

Андрей Войтехович, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси