Какие собаки или кошки могут стать донорами крови в Беларуси, обсудили в программе "Скажинемолчи"

Как работает единственный в Беларуси банк крови для животных? Какие собаки или кошки могут стать донорами? И безопасна ли для них такая процедура? Об этом говорили в программе "Скажинемолчи".

В студии - руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации в ветклинике Вероника Цуканова. Сегодня переливание крови животным требуется при открытых травмах, инфекционных или сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при укусах паразитов, отравлении ядами и сильном истощении. Так, например, донором может стать собака весом более 30 килограммов и возрастом от года до 8 лет.

