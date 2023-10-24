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Какие собаки или кошки могут стать донорами крови в Беларуси, обсудили в программе "Скажинемолчи"
Как работает единственный в Беларуси банк крови для животных? Какие собаки или кошки могут стать донорами? И безопасна ли для них такая процедура? Об этом говорили в программе "Скажинемолчи".
В студии - руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации в ветклинике Вероника Цуканова. Сегодня переливание крови животным требуется при открытых травмах, инфекционных или сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при укусах паразитов, отравлении ядами и сильном истощении. Так, например, донором может стать собака весом более 30 килограммов и возрастом от года до 8 лет.
За каждую донацию крови владелец животного получает бесплатную диспансеризацию питомца, а также сертификат на услуги ветеринарного центра.
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