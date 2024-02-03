Какие сорта помидоров посадить в феврале 2024 года, чтобы собрать богатый урожай

Можно значительно увеличить будущий урожай, выбрав для посадки правильные сорта. Рассказываем, какие сорта помидоров надо высадить на рассаду в феврале 2024 года. Если вы хотите, чтобы урожай помидоров был особенно богатым, первыми посейте на рассаду позднеспелые сорта, рекомендует портал1prof.by.

Чтобы определить, когда высаживать семена помидоров на рассаду, надо знать, когда планируется уборка первого урожая.

По сроку созревания плодов все сорта и гибриды томатов делят на:

Ультраскороспелые , урожай которых можно собирать уже через 75-85 дней.

Раннеспелые , созревающие за 85-95 дней.

Среднеспелые (95-115 дней).

Позднеспелые, плодам которых для полного созревания требуется от 120 до 140 дней.

Одни дачники рекомендуют сначала высевать раннеспелые сорта помидоров, затем (через неделю-полторы) среднеспелые, а самыми последними (еще через неделю) - позднеспелые. Суть в том, чтобы максимально растянуть период получения урожая.

Другие утверждают, что можно смело сеять на рассаду семенаранне-, средне- и позднеспелых томатов одновременно. Главное - не запутаться в обилии ящиков и горшочков.

Если же вы хотите, чтобы урожай помидоров был особенно богатым, первыми посейте на рассаду именно позднеспелые сорта. Им требуется больше времени, чтобы полноценно развиться, зато они отличаются впечатляющей урожайностью.

Среднеспелые томаты тоже могут стать отличным вариантом. Первые плоды на них созреют раньше, зато вкусовые качества таких помидоров превосходят остальные. Плоды получаются мясистыми, сочными, сладкими и хранятся лучше, чем раннеспелые.

По росту кустиков и периоду плодоношения все сорта и гибриды томатов делят на:

Детерминантные - низкорослые кустики высотой 50-60 см. Они плодоносят только один раз, а затем отмирают.

Индетерминантные- томаты с неограниченным ростом и сроком плодоношения. Достигают в высоту 100-150 см и более. Такие кустики плодоносят до прихода холодов.

Высокорослые сорта и гибриды выбрасывают цветоносы по всей длине стебля и урожай в сумме они дают больше, чем низкорослые. Однако им требуется формирование и подвязка стебля по всей длине, с чем справится далеко не каждый дачник. Низкорослым сортам и гибридам томатов также потребуется подвязка стебля, но справиться с ними будет легче. Конечно, выращивать их проще, но помидоров с таких кустиков вы соберете значительно меньше.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов больше подходят для выращивания в теплицах, что позволяет получать богатый урожай вплоть до холодной осени.