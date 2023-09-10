3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие совместные проекты у Беларуси с Владимирской областью?
Все больше совместных проектов у нас с Владимирской областью. Например, в автобусах, которые там собирают, немало белорусских комплектующих - от стекол до системы управления. А еще в регионе производят мини-погрузичики. Сейчас на двигателях Минского моторного завода.
Причем такой переход совершили еще до того, как импортозамещение стало мейнстримом. Хотя все чаще говорим уже об импортоопережении! Как строится работа? Об этом и не только Антон Малюта спросил у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
У нас порядка 100 международных таких партнерств. Беларусь всегда занимает лидирующие позиции. И показатели 23-го года не исключение, мы растем по экспорту и по импорту. И уверен, те последние шаги, которые мы сделали совместно с нашими белорусскими коллегами, тоже принесут со временем свой существенный вклад в развитие и экономики Беларуси, и экономики Владимирской области.
Как развиваются торговля и отношения, смотрите здесь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов