Какие совместные проекты у Беларуси с Владимирской областью?

Все больше совместных проектов у нас с Владимирской областью. Например, в автобусах, которые там собирают, немало белорусских комплектующих - от стекол до системы управления. А еще в регионе производят мини-погрузичики. Сейчас на двигателях Минского моторного завода.



Причем такой переход совершили еще до того, как импортозамещение стало мейнстримом. Хотя все чаще говорим уже об импортоопережении! Как строится работа? Об этом и не только Антон Малюта спросил у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.