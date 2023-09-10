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Какие совместные проекты у Беларуси с Владимирской областью?

Какие совместные проекты у Беларуси с Владимирской областью?

Все больше совместных проектов у нас с Владимирской областью. Например, в автобусах, которые там собирают, немало белорусских комплектующих - от стекол до системы управления. А еще в регионе производят мини-погрузичики. Сейчас на двигателях Минского моторного завода.

Причем такой переход совершили еще до того, как импортозамещение стало мейнстримом. Хотя все чаще говорим уже об импортоопережении! Как строится работа? Об этом и не только Антон Малюта спросил у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

У нас порядка 100 международных таких партнерств. Беларусь всегда занимает лидирующие позиции. И показатели 23-го года не исключение, мы растем по экспорту и по импорту. И уверен, те последние шаги, которые мы сделали совместно с нашими белорусскими коллегами, тоже принесут со временем свой существенный вклад в развитие и экономики Беларуси, и экономики Владимирской области.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России

Как развиваются торговля и отношения, смотрите здесь.

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