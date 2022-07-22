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Какие союзники придают силу белорусско-российскому тандему - рассуждают в "Клубе редакторов"

Как белорусско-российский тандем противостоит геополитическим противникам? И какие еще союзники придают силу голосу разума? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают главные события и тенденции недели. Западная система демократии входит в период полураспада и продолжает закапывать себя необдуманными решениями и поступками.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание": Мы имеем дело с декларативной демократией, т.е. это демократия, которая действует только на словах, она для обертки. Если мы посмотрим опросы общественного мнения западных стран, то сами граждане не верят в те ценности и идеалы, которые заявляются. Они не доверяют собственным институтам. Почему кризис идет в западной политической системе, он есть и внутри, а мы сталкиваемся с его внешними проявлениями. Естественно они придерживаются политической целесообразности, пытаясь прикрывать ее этими декларациями. Но они не работают.

Также откровения сбитых политических летчиков, сенсационные расследования западных СМИ, в ходе которых они вышли на самих себя. И отчет ICAO, "приземливший" критиков Беларуси. Смотрите

"Клуб редакторов"

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"Панорамы"

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