Какие специальности в 2022 году популярны среди абитуриентов белорусских вузов?

Проходные баллы превышали в отдельных случаях 350-360 баллов - проходные, т.е. это самый низкий балл, с которым абитуриент мог поступить на ту или иную специальность. Продолжается прием на платную форму получения образования. Он будет продолжен по 8 августа включительно. Затем будет зачисление на платную форму, и приемная кампания в вузе фактически завершится 10 августа. Почему фактически? Потому что на отдельные специальности, а именно специальности сельскохозяйственного профиля заочной формы, прием и зачисление будут проводиться в ноябре-декабре текущего года. Сегодня в вузах начинаются внутренние вступительные испытания. Дополнительный набор на обучение за счет средств бюджета пройдет с 5 по 7 августа. Информацию о наличии вакантных мест можно будет найти на сайтах высших учебных заведений.

Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси