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Какие специальности в 2022 году популярны среди абитуриентов белорусских вузов?
В большинстве вузов нашей страны завершился прием документов на бюджетные места. В Министерстве образования подвели промежуточные результаты. Самыми популярными среди абитуриентов традиционно стали специальности в области медицины, правоведения, международных отношений и IT-профиля. Высокие проходные баллы зафиксированы и на педагогических специальностях. Абитуриенты, которые набрали максимальное количество баллов на ЦТ, подавали документы в БГУ, медуниверситет и БГУИР. Желающие освоить специальности сферы силового блока и сельскохозяйственного профиля могут поступить на бюджет по 26 июля включительно.
Проходные баллы превышали в отдельных случаях 350-360 баллов - проходные, т.е. это самый низкий балл, с которым абитуриент мог поступить на ту или иную специальность. Продолжается прием на платную форму получения образования. Он будет продолжен по 8 августа включительно. Затем будет зачисление на платную форму, и приемная кампания в вузе фактически завершится 10 августа. Почему фактически? Потому что на отдельные специальности, а именно специальности сельскохозяйственного профиля заочной формы, прием и зачисление будут проводиться в ноябре-декабре текущего года.Сегодня в вузах начинаются внутренние вступительные испытания. Дополнительный набор на обучение за счет средств бюджета пройдет с 5 по 7 августа. Информацию о наличии вакантных мест можно будет найти на сайтах высших учебных заведений.
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