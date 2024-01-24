В городе Молодечно мы планируем (и деньги заложены уже на реконструкцию) площадку для городошного спорта, а осенью провести там чемпионат мира. Обделен вниманием этот вид спорта, те традиции заложенные предками, мы хотим возрождать. Планируется ввод плавательного бассейна в Мяделе, продолжится строительство ФОК в Крупках, в Минском районе - агрогородке Лесковка. Проектируется объект в Слуцке. Помимо этого у нас есть программа по воркаут-площадкам.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома