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Какие споры разрешит Кодекс о земле, расскажет глава Госкомимущества в проекте "Вопрос номер один"

Многие земельные вопросы белорусов получат ответ. В стране обновили Кодекс о земле. Какие его нормы будут способствовать наведению порядка? Какие споры граждан будут, наконец, разрешены? Какие разногласия можно будет решить на местном уровне? Об этом и многом другом расскажет глава Госкомимущества Дмитрий Матусевич в субботнем проекте "Вопрос номер один". Смотрите 23 июля в 19:00 на "Беларусь 1".

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