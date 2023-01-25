Какие стенды на выставке "Беларусь интеллектуальная" притягивают больше всего внимания

Развитие наших мощностей показала выставка научных разработок "Беларусь интеллектуальная". Огромные изумруды, тот самый белорусский ноутбук, прозрачный телевизор и электрокары из пластика. Вокруг выставки с каждым днем все больше ажиотажа, а среди посетителей все больше молодежи. Кто-то приходит просто посмотреть на современные разработки, а кто-то с конкретным интересом в сфере будущей профессии. Словом, БелЭкспо в эти дни стал центром белорусской науки. Какие стенды собирают больше всего внимания? Расскажет Алина Лаппо.

"Беларусь интеллектуальная": новый взгляд на отечественные ноу-хау

"Это все очень круто и невероятно, трудно описать словами. До выставки я даже не знала что в Беларуси изобретают такие произведения.

"Интересного много можно узнать и определиться. Кто-то очень сильно впечатлился и хочет связать свою работу в дальнейшем с этим делом".

"Мне интересно было узнать, какие у нас виды пшеницы выращивают разные, очень интересно - лимоны.

"Всем интересно и все должны знать, что выращивается у нас в Беларуси".





Горящие глаза, смартфоны (которые в режиме нон-стоп готовы запечатлеть каждый стенд) и десятки вопросов специалистам. Как это работает? И для чего нужно? Понятно, у каждого здесь свои интересы. Кто-то уже присматривает себе тот самый белорусский ноутбук, а кто-то застрял в другой, виртуальной реальности. Но, бесспорно, презентация белорусских возможностей удивляет всех.

Для меня главным достоянием все же является первый белорусский ноутбук. Да, он сегодня на 30 % белорусский, но первые шаги, как говорится. Назовите мне ноутбук, который состоит из деталей только одной страны. Многие люди, включая молодежь, думают что все открытия идут к нам от Запада. Но как видите, научный потенциал Беларуси огромен. И выставка этому доказательство. Александр Первышев, студент 1 курса исторического факультета БГУ

Недавно мне удалось побывать на запуске белорусского беспилотника. Это было очень интересно и атмосферно. И как раз узнал, что здесь будут представлены военные технологии. Сразу пришел сюда посмотреть, что и как у нас развивается в Беларуси. Видно, что не стоим на месте, очень интересно наблюдать за этим. Максим Кривольцевич, выпускник БГУ

До чего дошел прогресс? Наверняка каждый, кто приходит на выставку, задается этим вопросом. Кстати, у многих экспозиций здесь собираются большие очереди, вот, например, ребята ждут, чтобы поуправлять беспилотным летательным аппаратом.





Выставка - это не только про впечатления. Конечно, некоторым из самых юных посетителей многие вещи здесь кажутся забавой. А есть и те, кто пришел сюда с серьезными намерениями, чтобы воочию ознакомиться с передовыми разработками будущей сферы деятельности.

"Я хочу стать программистом, поэтому мне понравились здесь роботы, искусственный интеллект. Выставка очень интересная, она помогает ребятам ознакомиться с разработками".

"Мне понравилось, как рассказывают про сердце, я узнала здесь много нового. Я хочу стать врачом, проводить операции, учу химию, биологию".

"Управление танками, стрельба из танков, из автомата, можно летать на самолете. Я хочу стать полицейским, поэтому мне это очень понравилось".

Дать людям возможность в буквальном смысле прикоснуться к белорусской науке и окунуться в будущее. Именно с этими целями разработки собрали на одной площадке, которые, кстати, скоро поедут в регионы, чтобы белорусы как можно больше узнали про возможности и потенциал интеллектуальной элиты страны.

Кстати, молодежь здесь не только в качестве посетителей, а еще в роли авторов ноу-хау. Очереди к их стендам не меньше, чем у старших коллег. И если белорусский спорткар или прозрачный телевизор пока только в единичном экземпляре, то, например, голосовой помощник "ЯСЬ" уже вовсю помогает школьникам осваивать азы родного языка.

В тесной кооперации с учителем белорусского языка ученики одной из столичных школ, самостоятельно изучив основы программирования, создали образовательную платформу. Приложение пока работает только в стенах школы, но планы у молодых разработчиков на него большие, в следующем месяце запустят программу в общий доступ.

Главная цель платформы - подготовка учащихся к ЦТ, экзаменам и в целом популяризация белорусского языка. Она включает в себя 7 мобильных приложений с элементами дополненной реальности с помощью которых учащиеся могут закреплять полученные знания. Илья Волынец, ученик СШ Минска № 111