Какие страны в топе юбилейного детского конкурса "Витебск-2022"

Витебск называет имена заслуженных фаворитов юбилейного детского конкурса в рамках "Славянского базара". Напомним, триумфатором вокального состязания стала Беларусь. 12-летний Елисей Касич уже накануне получил Гран-при из рук Президента! Какие страны оказались в топе лауреатов, знает Лидия Заблоцкая.

Итоги юбилейного детского конкурса снова доказали: на баллы первого дня полагаться не стоит. Из квартета тех, кому достались высшие 70, выбыла Италия. Зато по итогам дня второго за топ-3 зацепилась конкурсантка из России Юлия Гаврилова. Она лауреат первой степени. До Гран-при участнице финальных отборов на детское «Евровидение» и телепроекта"Голос" не хватило всего балла.

На втором и третьем месте сразу по два тембра. Дипломы лауреатов второй степени у представителей Казахстана и Узбекистана. Третья строчка за юными исполнителями Болгарии и Мексики. К слову, за страну сомбреро, находящуюся за 10 тысяч километров, спели в Витебске впервые!

Конечно, кроме оваций, здесь, на гала-концерте в концертном зале "Витебск", начинающих карьеру артистов ждет стартовый капитал в несколько тысяч долларов.

А наш триумфатор - 12-летний Елисей Касич - получил еще и право спеть со сцены Летнего амфитеатра на, пожалуй, самом зрелищном концерте василькового сезона - церемонии открытия.





Наш представитель родом из Витебска. На протяжении 10 лет здесь обучался вокалу, не раз участвовал в мероприятиях "Славянского базара". Но чтобы стать представителем Беларуси, витебской вокальной школы стало недостаточно. И вот обучение в два года и Гран-при в портфолио юного певца. Награду получил из рук Президента.

А как сам председатель жюри - народный артист Беларуси Василий Раинчик - оценил весь уровень юбилейного конкурса, нам повезло узнать до начала гала-концерта.

Итак, теперь в белорусской копилке 6 Гран-при детского музыкального конкурса! Из них 4 только за последнюю пятилетку. Так, наша "песочница"шоу-бизнеса снова подтвердила свой профессионализм. Теперь эстафета за взрослыми исполнителями. Напомним, Беларусь представляет могилевчанка Анна Трубецкая.