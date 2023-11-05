Какие субъекты хозяйствования могут получить деньги на безвозвратной основе, рассказал министр финансов

Беларусь работает с Российской Федерацией над совместным соглашением о привлечении кредитных ресурсов в важнейшие проекты, сказал глава ведомства. Почему кредитных? Министр пояснил, что предприятия в первую очередь должны возвращать заработанные средства. "Ставки там ниже рыночных. Мы точечно помогаем ресурсами важнейшим отраслям, которые необходимы и нам, и Российской Федерации, - подчеркнул он. - Второй момент - это разработки, которые могут делать для наших предприятий ученые. Объем средств на науку всегда был у нас немалый. Конкретно в республиканском бюджете на следующий год предусмотрено более 640 млн руб. 20 % к текущему году предусмотрели дополнительных средств на обновление технологического оборудования для соответствующих научных организаций. Понятно, что на старом оборудовании делать какие-то новые разработки достаточно проблематично. Только на оборудование порядка 20 млн руб".