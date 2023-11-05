ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Какие субъекты хозяйствования могут получить деньги на безвозвратной основе, рассказал министр финансов

Какие субъекты хозяйствования могут получить деньги на безвозвратной основе, рассказал министр финансов

Технологическая независимость обозначена как приоритет на 2024-25 годы. Могут ли рассчитывать инновационные предприятия на какую-то прибавку из госказны, рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Беларусь работает с Российской Федерацией над совместным соглашением о привлечении кредитных ресурсов в важнейшие проекты, сказал глава ведомства. Почему кредитных? Министр пояснил, что предприятия в первую очередь должны возвращать заработанные средства. "Ставки там ниже рыночных. Мы точечно помогаем ресурсами важнейшим отраслям, которые необходимы и нам, и Российской Федерации, - подчеркнул он. - Второй момент - это разработки, которые могут делать для наших предприятий ученые. Объем средств на науку всегда был у нас немалый. Конкретно в республиканском бюджете на следующий год предусмотрено более 640 млн руб. 20 % к текущему году предусмотрели дополнительных средств на обновление технологического оборудования для соответствующих научных организаций. Понятно, что на старом оборудовании делать какие-то новые разработки достаточно проблематично. Только на оборудование порядка 20 млн руб".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Юрий Селиверстов напомнил про инновационные фонды, у которых будет порядка 700 млн рублей. Деньги, по его словам, субъекты хозяйствования могут получить, если они соответствуют целям и задачам, на безвозвратной основе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все