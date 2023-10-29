3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие точки соприкосновения у Беларуси с Камчаткой на расстоянии почти в 7 тыс. км? Расскажем о близком белорусам регионе
Камчатка Беларуси готова предложить вкуснейшие морепродукты для гурманов и невероятную природу для туристов с вулканами, гейзерами, медведями.
Чем наша страна в свою очередь привлекает полуостров? Подробности у Анастасии Бенедисюк.
Ближе некуда
Камчатка забирает часть сердца любого туриста. Отсюда плюс к ярким воспоминаниям и живым фото везут икру, рыбу, иван-чай и магниты.
И последние с небольшими черными кристалликами. Это вулканический песок. Он здесь практически повсюду, на берегу Тихого океана. Вулканический - обладает магнетическими свойствами.
И такими же, уверяют местные, обладает все белорусское. На фото заведующая магазином показывает ассортимент еще неделю назад. Доказывая, полки быстро пустеют.
Задействуют не только воздух - самолеты, но и морскую флотилию. На этой неделе в порт доставили очередную партию белорусских продуктов. 30 дней в пути. Минск - Москва - Владивосток - Петропавловск-Камчатский. А если погодные условия не позволяют, так маршрут может занять и больше месяца.
Вариант открытия прямого авиасообщения - прорабатывается. Хотя и с такой логистикой отказаться от белорусского вряд ли получится. Уж слишком привыкли на Дальнем Востоке к нашему качеству.
Вообще тут классный, красивый вид открывается на вулканы. Мы практически у подножия наших домашних вулканов. Это обычное автотранспортное предприятие Камчатского края. Самое главное, чтобы была большая территория. И хорошая надежная техника, которую представляет МАЗ. У нас 12 единиц техники, которую мы эксплуатируем порядка пяти лет. На Камчатке, помимо асфальтного полотна, есть еще очень много бездорожья, заезды на всякие стройки. И в пути машина преодолевает в какие-то рейсы по 700 км по бездорожью в одну сторону, 700 обратно.
Компания Юрия занимается перевозками, в данный момент цемента. Возят по 30 тонн, но машины позволяют увеличивать объемы. Модельный ряд может сильно расшириться - сейчас присматриваются к газодизельным большегрузам.
Среднее количество техники 10-15. Делают ставку в пользу данной марки. Хотя есть более модные, китайские или "вольво". У нас в регионе, где пока все сложно с сервисом, все, что нашпиговано каким-то там электричеством, компьютерами, ну это будет прям очень сложно. Лучше пусть машина у тебя будет 100 раз ездить, чем стоять в сервисе.
Мы еще нашли на Камчатке нашу снегоуборочную технику. Посыпают, кстати, дороги края все тем же черным вулканическим песком.
По полуострову курсируют наши автобусы, а тракторы незаменимы в сельском хозяйстве. И обо всем этом мы расскажем на первой кнопке уже в ноябре, следите за новостями.
А еще пожарим драники с белорусскими шеф-поворами. К картофельным оладушкам особенно хороши икра и местная рыба.
Камчатка - экспортно ориентированный регион. Ее часто называют рыбохозяйственным цехом России. Треть - в общем объеме сегодня вылавливается на Камчатке.
Это орудие лова. На таком рыбацком сленге называется снюрривод. Опускается на глубину в 400 метров. И уже таким образом добывается рыба. Сюда, на завод, доставляют каждый день порядка 150 тонн.
На Тымлатском рыбокомбинате производят Омега-3. Первую партию в Беларусь отсюда отгрузили в марте 2023-го. Сейчас ведут переговоры по поставкам на будущий год. Что до мороженой рыбопродукции, то завод работает с крупными трейдерами, которые осуществляют поставки в торговые сети и на производства. В октябре впервые напрямую отгрузили горбушу по прямому контракту.
Ну и, конечно, будучи на Камчатке мы не могли не наведать своих. Белорусское землячество края одно из самых активных на Дальнем Востоке.
Есть у них и дельное предложение. Предлагают открыть на Камчатке беларускі маёнтак. Край живописный, гостеприимный, но почему бы не иметь возможность любому страннику из Беларуси остановится у земляков. Присмотреть - готовы! Бизнес-планы... И не только - тоже совсем скоро на "Беларусь 1"!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября