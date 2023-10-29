Какие точки соприкосновения у Беларуси с Камчаткой на расстоянии почти в 7 тыс. км? Расскажем о близком белорусам регионе

Камчатка Беларуси готова предложить вкуснейшие морепродукты для гурманов и невероятную природу для туристов с вулканами, гейзерами, медведями.

Чем наша страна в свою очередь привлекает полуостров? Подробности у Анастасии Бенедисюк.

Ближе некуда

Камчатка забирает часть сердца любого туриста. Отсюда плюс к ярким воспоминаниям и живым фото везут икру, рыбу, иван-чай и магниты.





И последние с небольшими черными кристалликами. Это вулканический песок. Он здесь практически повсюду, на берегу Тихого океана. Вулканический - обладает магнетическими свойствами.

И такими же, уверяют местные, обладает все белорусское. На фото заведующая магазином показывает ассортимент еще неделю назад. Доказывая, полки быстро пустеют.

Задействуют не только воздух - самолеты, но и морскую флотилию. На этой неделе в порт доставили очередную партию белорусских продуктов. 30 дней в пути. Минск - Москва - Владивосток - Петропавловск-Камчатский. А если погодные условия не позволяют, так маршрут может занять и больше месяца.

Вариант открытия прямого авиасообщения - прорабатывается. Хотя и с такой логистикой отказаться от белорусского вряд ли получится. Уж слишком привыкли на Дальнем Востоке к нашему качеству.

Вообще тут классный, красивый вид открывается на вулканы. Мы практически у подножия наших домашних вулканов. Это обычное автотранспортное предприятие Камчатского края. Самое главное, чтобы была большая территория. И хорошая надежная техника, которую представляет МАЗ. У нас 12 единиц техники, которую мы эксплуатируем порядка пяти лет. На Камчатке, помимо асфальтного полотна, есть еще очень много бездорожья, заезды на всякие стройки. И в пути машина преодолевает в какие-то рейсы по 700 км по бездорожью в одну сторону, 700 обратно. Юрий Васильев, индивидуальный предприниматель

Компания Юрия занимается перевозками, в данный момент цемента. Возят по 30 тонн, но машины позволяют увеличивать объемы. Модельный ряд может сильно расшириться - сейчас присматриваются к газодизельным большегрузам.

Среднее количество техники 10-15. Делают ставку в пользу данной марки. Хотя есть более модные, китайские или "вольво". У нас в регионе, где пока все сложно с сервисом, все, что нашпиговано каким-то там электричеством, компьютерами, ну это будет прям очень сложно. Лучше пусть машина у тебя будет 100 раз ездить, чем стоять в сервисе. Юрий Васильев, индивидуальный предприниматель

Мы еще нашли на Камчатке нашу снегоуборочную технику. Посыпают, кстати, дороги края все тем же черным вулканическим песком.

По полуострову курсируют наши автобусы, а тракторы незаменимы в сельском хозяйстве. И обо всем этом мы расскажем на первой кнопке уже в ноябре, следите за новостями.

А еще пожарим драники с белорусскими шеф-поворами. К картофельным оладушкам особенно хороши икра и местная рыба.





Камчатка - экспортно ориентированный регион. Ее часто называют рыбохозяйственным цехом России. Треть - в общем объеме сегодня вылавливается на Камчатке.

Это орудие лова. На таком рыбацком сленге называется снюрривод. Опускается на глубину в 400 метров. И уже таким образом добывается рыба. Сюда, на завод, доставляют каждый день порядка 150 тонн.

На Тымлатском рыбокомбинате производят Омега-3. Первую партию в Беларусь отсюда отгрузили в марте 2023-го. Сейчас ведут переговоры по поставкам на будущий год. Что до мороженой рыбопродукции, то завод работает с крупными трейдерами, которые осуществляют поставки в торговые сети и на производства. В октябре впервые напрямую отгрузили горбушу по прямому контракту.

Ну и, конечно, будучи на Камчатке мы не могли не наведать своих. Белорусское землячество края одно из самых активных на Дальнем Востоке.