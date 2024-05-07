Узнали, какие товары на Wildberries белорусы раскупают к лету

Белорусы уже начали активно готовиться к летнему сезону. Об этом говорит статистика крупнейшего российского маркетплейса Wildberries по продажам на белорусском рынке.

Так, в последние месяцы весны популярнее стали товары, связанные с пляжным и загородным отдыхом, в разы увеличился интерес к летней одежде и обуви. Заметнее всего подскочил спрос на шатры и беседки, (почти в 10 раз) а также на решетки для гриля.