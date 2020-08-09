Институт международного наблюдения за выборами возник сравнительно недавно. Конечно, сам контроль за голосованием был всегда, но только внутренний. Какие традиции и обычаи, связанные с выборами, знает мировая практика, узнавали наши корреспонденты.



По правде говоря, выборы действительно бывают организованными диковинно и странно - словно бы правила, по которым голосование проводится, конструировались по наитию и наугад. Вот, скажем, в Чили - а граждане этой страны зовут себя "единственными европейцами среди латиноамериканцев"- практикуют раздельное проведение голосования: мальчики - налево, девочки - направо. Узнать, как так вышло, невозможно, хотя истоки обычая терялись вовсе не во тьме веков: женщины получили избирательное право совсем недавно - в 1934. Может, дело в пуританских нравах: а вдруг мужчина подглядит, как чужая жена ставит галочку в избирательном бюллетене? Это какой же позор ляжет тяжким грузом на ее плечи!



А в Боливии, например, в день выборов полностью запрещено всякое автомобильное движение в городах и любое междугороднее сообщение: боливийцу надлежит выполнять свой гражданский долг, а уехав куда-нибудь на машине, он может от этого уклониться. Но это, в общем, безобидные чудачества. А вот правительства часто проявляют по отношению к избирателям изрядную отеческую суровость. В Греции за неявку на выборы можно схлопотать не то что штраф, а тюрьму - на срок до одного года. Заключение полагается абсантеистам в Египте, а в Пакистане за отказ воссоединиться, а потом расстаться со своим избирательным бюллетенем на участке для голосования может вам стоить пяти лет жизни - будете все эти годы развлекаться каторжными работами. В общем, демократия - это вам не лобио кушать, как говорил грузинский вор в законе и знатный демократический активист Джаба Иоселиани.



Но наблюдатели на выборах - это особенно интересная тема. Представительная демократия получила в ХХ веке широкое распространение не потому, что она делает государство каким-то особо эффективным. Предположим, президентские выборы 2000 в Соединенных Штатах: все решил пересчет голосов вручную в части округов Флориды. И, например, видный парламентарий от демократов Кеннеди позднее писал, что Гор наверняка набрал больше голосов, чем Буш, но рефери в лице Верховного суда поднял руку победителя, и теперь уж точно ничего не переиграешь.



Известен техасский казус 2012: губернатор штата Одинокой звезды сообщил наблюдателям от ОБСЕ: «Вам, братцы, запрещено приближаться к участкам ближе, чем на 100 футов: сделаете хотя бы еще один шаг - всеми последующими шагами будете мерять тюремный дворик». И ведь вряд ли техасец прятал массовые нарушения - нет, для него это был вопрос самоуважения: на американских выборах все решают только граждане, а у любых прочих в этом вопросе нет даже права соваться с советами. До 2002 государства первого мира вообще не рассматривали возможность допуска иностранцев на свои избирательные участки. А зачем это? Джентльменам верят на слово! Мы изобрели демократию, и никто не вправе нас ей учить! Но 18 лет назад коллективный Запад все-таки в этом вопросе смягчился: внутреннее наблюдение является достаточным и решающим, любое иностранное - факультативно.



Есть страны, которые вообще считают международных наблюдателей инструментом политического вмешательства извне. Существуют ли принципы, которые позволяют определить: вот тут у нас нарушение, а вот здесь - нет? Увы, такие критерии отсутствуют! Полную правомерность внешнего контроля за ходом выборов признает только третий мир и часть государств СНГ. И в итоге на третьем тысячелетии демократии человечество выяснило, что безупречна только прямая демократия.







