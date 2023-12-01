Какие традиции качества сберегли белорусы - в "Вопросе номер один"

Кто в нашей стране отвечает за качество? Можно ли его измерить? И будут ли ужесточать требования для производителей? Об этом пойдет речь в субботнем проекте "Вопрос номер один". Какие традиции качества сберегли белорусы? И что сегодня представляет собой база госстандартов? Смотрите в субботу в 19:00 на "Беларусь 1".