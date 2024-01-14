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Какие традиции Колядок сохранились в Беларуси до наших дней
Этой ночью в Беларуси встретили старый Новый год. Торжество неофициальное, но до сих пор почитаемое белорусами. Издавна новогодние праздники сопровождались рождественскими обрядами. "Шчодры вечар" под открытым небом организовали и в Строчицах. Какие традиции Колядок сохранились до наших дней? Подробности у Катерины Павловой.
Белорусские Коляды
12 дней после Рождества Христова до Крещения называют Святками или святыми днями. В этот период принято ходить в гости, дарить подарки. А начинаются Святки с колядований.
Праздник был одним из главных зимних торжеств со времен наших предков. История древней традиции берет свое начало задолго до принятия христианства. Люди не желали отрекаться от славянских традиций, поэтому решили объединить с христианским праздником. Так и получилось - первый день Колядок совпадает с Рождеством Христовым, а последний - с Крещением. Обязательным атрибутом празднования славяне считали солнце, а с приходом христианства им стала звезда на шесте, которая символизировала рождение Христа.
Одним из отличий белорусских Святок является присутствие батлейки. Одними из самых популярных персонажей остаются медведь и коза.
Приход праздничной процессии в дом - предзнаменование счастья, благополучия, хорошего здоровья и обильного урожая в новом году.
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