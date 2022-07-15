Какие тренды в военном образовании и над чем работает IT-рота, знает начальник Военной академии Беларуси

В Военной академии Беларуси в понедельник начнется вступительная кампания. Спрос на все специальности внушительный, что говорит о востребованности военной профессии в стране. В этом году Академия увеличивает набор на специальности, куда могут поступать девушки.

Какие сейчас тренды в военном образовании, жизнь и быт курсантов и над чем в данный момент работает IT-рота?! Об этом и не только в программе "Вопрос номер один" расскажет начальник Военной академии Геннадий Лепешко.